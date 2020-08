Descemer confiesa que ha sido difícil su destape político: "Corro el riesgo de no poder ver a mi madre"

El cantautor cubano Descemer Bueno se ha vuelto tendencia en redes sociales por su abrupto destape político a finales de la semana pasada, un paso que le costó mucho dar, según confesó en su última directa en redes.

"Las personas tienen que sentir esto mismo que he sentido yo, no podemos obligar a nadie. La opinión de no meterse en política la compartí hasta que dejé de compartirla", dijo el músico.

"Yo tengo 49 años y de verdad que con las cosas que pasan hoy en día es mejor decir todo lo que uno tiene en el corazón", matizó Descemer.

El artista explicó que decidirse a hablar de estos temas le fue muy difícil, por temor principalmente a su familia, en especial su madre Mercedes Martínez, que vive en Cuba y padece alzheimer.

"Me ha costado mucho y ha sido muy difícil para mí poner en riesgo poder volver a ver a mi madre. He puesto en riesgo a mi familia. No sé qué sería de mis hijos si de momento a mí me pasara algo", confesó.

"Entonces sí, reconozco que quizás sí puse la música por delante del pueblo, es verdad, pero ¿quién me puede juzgar por eso si en realidad todo el mundo hace algo parecido? ¿Quién me puede juzgar a mí por poner a mi madre por delante de la política?, dijo entre lágrimas.

"Pero bueno, todo tiene un precio en la vida", dijo el artista a modo de consolación. "Y realmente el que más y el que menos ha pasado por algo parecido. También es verdad que el pueblo ha sufrido mucho".

El repentino cambio de postura de Descemer ha sido muy cuestionado, pues el cantante siempre se negó a tocar temas políticos y se empeñaba en defender que la música y la política no están relacionadas.

Su actitud generó molestia entre el exilio cubano de Miami, ciudad donde reside, sobre todo luego de que el presentador Alexander Otaola sacara unas fotos suyas junto a los dueños de un bar habanero, nietos del Comandante Víctor Bordón, involucrado en el fusilamiento de muchas personas después de 1959.

"Yo creo que mucha gente se ha dado cuenta de que yo no tengo nada que ver con esa gente [el gobierno]", dijo este lunes, luego de sus incendiarias directas de fin de semana contra el régimen.