Blue Angels y Thunderbirds se unen en un raro y espectacular sobrevuelo en Florida

Los Blue Angels de la Marina de Estados Unidos y los Thunderbirds de la Fuerza Aérea realizaron ayer un sobrevuelo conjunto en formación "Super Delta" sobre Pensacola Beach, Florida, en uno de los eventos aéreos más inusuales de los últimos años, según video compartido por Fox News.

La maniobra reunió 12 aviones en total: seis F/A-18 Super Hornet de los Blue Angels y seis F-16 Fighting Falcon de los Thunderbirds, volando en una alineación en V con 18 motores encendidos al mismo tiempo.

Más de 500 espectadores se congregaron en la playa para presenciar el sobrevuelo, a pesar de que la Estación Aeronaval de Pensacola estaba cerrada al público por tratarse de un día de práctica entre semana.

El evento fue sorpresivo para quienes se encontraban en la zona, lo que no impidió que cientos de personas se apostaran frente al mar para capturar el momento.

Según un voluntario de la línea de vuelo, este tipo de actuaciones conjuntas ocurre solo una vez cada pocos años, lo que subraya la rareza del espectáculo.

El contexto inmediato del sobrevuelo es que los Thunderbirds venían de participar en el Gulf Coast Salute Air Show en Panama City Beach, celebrado del 10 al 12 de abril.

Al pasar cerca de Pensacola, sede permanente de los Blue Angels desde 1955, ambos equipos coordinaron el vuelo conjunto sobre la playa.

La formación "Super Delta" tiene su origen en los entrenamientos conjuntos de 2020 y 2021, cuando ambos escuadrones realizaron sobrevuelos de homenaje a trabajadores médicos durante la pandemia de COVID-19.

Su debut oficial tuvo lugar el 2 de marzo de 2021 sobre la Instalación Aeronaval El Centro, en California, y desde entonces se ha convertido en un símbolo de unidad entre las ramas militares.

El video del evento, grabado por @TheSaltySr_NCO y distribuido por Storyful, fue retomado por Fox News y generó una amplia repercusión en redes sociales.

El próximo espectáculo programado de los Blue Angels está previsto para el 18 y 19 de abril, y su gran evento anual en casa —el NAS Pensacola Blue Angels Homecoming Air Show— está fijado para el seis y siete de noviembre de 2026, con entrada gratuita y capacidad para entre 150,000 y 180,000 espectadores.