Ajedrecista Lázaro Bruzón: "Cada cubano que sale de Cuba se convierte en un enemigo del régimen"

El gran maestro internacional de ajedrez Lázaro Bruzón afirmó en una entrevista en directo con CiberCuba que el régimen de La Habana convierte en enemigo a todo cubano que abandona la isla, sin importar su historial de lealtad o sus logros representando al país.

"Lo primero que entendí es que cada cubano, una vez que sale de Cuba, se convierte potencialmente en un enemigo de ellos. Te usan para lo que necesitan, para que tú apoyes, pero en cuanto te vas, no tienes derechos, te conviertes literalmente en un enemigo", declaró Bruzón a esta plataforma.

El ajedrecista holguinero, considerado uno de los mejores de América Latina, relató que su proceso de despertar político comenzó en 2018, cuando salió de Cuba con la intención de estudiar en una universidad estadounidense y mantener su vínculo con el equipo nacional cubano.

En lugar de eso, las autoridades deportivas lo acusaron de "indisciplinado" y lo atacaron públicamente, a pesar de que había dejado una carta al comisionado de ajedrez expresando su deseo de continuar representando al país.

Fue ese trato el que lo llevó a reflexionar y a estudiar el sistema. "Yo nunca he sido sumiso, nunca fui esa persona que te mueven fácilmente y te manipulan", explicó. "Yo empecé entonces a entender, a estudiar, hasta que muy rápido me di cuenta, espérate, el problema aquí es de raíz del sistema."

Bruzón creció en Las Tunas en condiciones de extrema pobreza durante el Período Especial y encontró en el ajedrez una vía de ascenso social. Obtuvo el título de Gran Maestro a los 17 años, ganó el Campeonato Mundial Juvenil en el año 2000 y alcanzó 2,717 puntos ELO en 2012, siendo uno de los dos únicos ajedrecistas cubanos en superar esa barrera histórica.

Como deportista de élite, fue integrado de forma honorífica a la Asamblea del Poder Popular de Las Tunas, una responsabilidad que, según reconoció, ejerció sin profundizar en ideología. Incluso llegó a tatuarse la imagen del Che Guevara a los 22 años —que posteriormente se quitó— por la figura que le habían enseñado en la escuela, no por convicción propia.

Desde 2019 comenzó a pronunciarse públicamente en redes sociales, recibiendo ataques de cuentas que identifica como operadores del régimen. Su madre le pide que deje de escribir en Facebook, pero él sigue haciendo algo que hace por convicción, sin ínfulas de Influencer.

En la entrevista con CiberCuba, el ajedrecista calificó la propaganda del régimen como la mayor estafa de marketing de la historia y describió a sus dirigentes como personas "enfermas de poder" que han sacrificado al pueblo por sus intereses personales.

"Cualquier inversión en Cuba no es tuya", advirtió. "Tú puedes montar un restaurante, pero no es tuyo. Tú perteneces a un sistema donde los dueños de ese país y las leyes y todo es el PCC y, sobre, todo una familia."

Actualmente reside en San Luis, Missouri, donde en mayo termina una maestría en Administración de Empresas, y planea mudarse a Miami para abrir una academia de ajedrez. Ha declarado que no regresará a Cuba hasta que el país sea libre y democrático.

"Yo soy un cubano más que está diciendo su verdad porque me duele lo que está pasando en Cuba y estoy seguro que podemos hacerlo mejor", concluyó Bruzón.