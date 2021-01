Lázaro Bruzón: "A esa Revolución le di mucho más que ella a mí"

El ajedrecista cubano, Lázaro Bruzón, ha enumerado sus razones para continuar criticando al régimen cubano y se ha defendido de quienes lo atacan por sus ataques frontales al Gobierno de la isla. “A esa Revolución le di mucho más que ella a mí”, concluyó el deportista quien también aclaró que nadie le paga por opinar.

“Con frecuencia recibo ataques de por qué hablo mal de la Revolución cuando le debo tanto, que soy lo que soy gracias a esa Revolución y varios argumentos parecidos. Es verdad que directamente nunca sufrí ni mi familia ni yo lo que han sufrido tantos cubanos, pero no por eso conociendo lo que conozco hoy voy a ser cómplice con mi silencio”, escribió el destacado ajedrecista en Facebook.

A continuación, Bruzón enumeró por respeto a quiénes continuará criticando abiertamente al gobierno cubano en sus redes sociales.

“Por respeto a tantos cubanos que han perdido su vida en el mar y otras vías tratando de escapar, por respeto a tantos cubanos que han tenido que salir de Cuba buscando una vida mejor y por respeto a todos los cubanos que están dentro de Cuba sufriendo todas las consecuencias de ese sistema, es que no me puedo callar”, explicó el destacado ajedrecista.

Lázaro Bruzón precisó que seguirá hablando “mientras en Cuba no exista justicia, no haya libertad ni se acepte por igual a todos”, y también mientras en la isla “no haya un sistema que nos represente a todos los cubanos, sea cual sea su ideología”. Aclara que hasta que no estén cumplidas tales premisas, el gobierno seguirá teniendo en él un gran crítico y que no se callará por nada ni por nadie.

“El que quiera seguir defendiendo aquello por ignorancia o conveniencia que lo haga, yo no lo haré”, precisó.

El joven deportista aclaró que a esa Revolución le dio mucho más de lo que recibió de ella, y que estará eternamente agradecido a las personas que lo ayudaron en diferentes etapas de su vida, a algunas de las cuales asegura haberle retribuido con creces.

Por último, aclaró el “gastado” argumento utilizado por el gobierno sobre quienes discrepan: “Nadie me paga un medio, lo hago con enorme placer y lo seguiré haciendo”.

Poco antes de acabar el 2020, Bruzón acusó al Gobierno de Cuba de emplear la represión y el terror como mecanismo para mantenerse en el poder.

En una publicación en su muro de Facebook, llamó a todos sus compatriotas a darse cuenta de una vez de que su principal problema "es el gobierno (desgobierno) y su modelo fallido", al que responsabilizó de todos los males que afectan a la nación. Cuando todos los cubanos acepten esa realidad “comenzaremos a hablar un mismo idioma y será más fácil encontrar soluciones que nos lleven a eliminar ese cáncer”, expresó.

Bruzón también ha manifestado su apoyo a las voces contestatarias en la isla, en especial a los huelguistas del Movimiento San Isidro (MSI), y a su líder, el artista plástico Luis Manuel Otero Alcántara.

El joven ajedrecista, residente actualmente en Miami, participó el 19 de diciembre junto a los grandes maestros de ajedrez Holden Hernández y Marcel Martínez, además de otros cientos de cubanos, en una simultánea del juego ciencia convocada por Somos+. La simultánea de ajedrez recaudó 17 mil dólares, destinados al MSI.

En noviembre, el ajedrecista pidió el apoyo de los deportistas de su patria a la concentración que cientos de artistas realizaron frente al Ministerio de Cultura, en apoyo al MSI y para exigir libertad de expresión y de creación. “Los derechos que necesitamos no tienen que reclamarlos solo los artistas”, dijo en esa ocasión.