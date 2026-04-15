La influencer y modelo cubana Rachel Arderi volvió a emocionar a sus seguidores con un gesto muy especial hacia su padre, a quien sorprendió por su cumpleaños número 63 con un cambio de imagen para su Mercedes-Benz, que ahora luce un llamativo color rojo.

A través de sus historias de Instagram, Rachel compartió el momento en que su padre descubre el vehículo renovado en un garaje de detailing profesional, con iluminación hexagonal LED. En las imágenes se le ve sonriendo de oreja a oreja junto al auto, visiblemente emocionado.

En la escena también aparece Rachel acompañada de sus hijos, la pequeña Mía y Yan Carlos, convirtiendo la sorpresa en una celebración familiar completa.

El mensaje que acompañó la publicación resume el sentimiento detrás del gesto: “Hacerlos feliz es mi mayor felicidad”.

Lo que hace este detalle aún más significativo es que no se trata de un regalo completamente nuevo, sino de una transformación de un Mercedes-Benz que la propia Rachel ya le había obsequiado anteriormente, reforzando así una tradición familiar cargada de afecto.

En diciembre de 2024, la influencer le regaló a su padre un Mercedes-Benz blanco con un lazo rojo, acompañado del mensaje: “Qué rico poder hacerte feliz papá. Tu regalo”. Meses después, en abril de 2025, celebró su cumpleaños con un paseo en yate por Miami, destacando entonces: “Mi viejo fue muy feliz hoy”.

Rachel Arderi, esposa del reguetonero cubano Oniel Bebeshito, llegó a Miami embarazada de su hija Mía y desde entonces ha construido una vida estable en Estados Unidos junto a su familia, incluidos sus padres, quienes también residen en la ciudad.

Con casi un millón de seguidores en Instagram, la joven cubana comparte no solo su estilo de vida, sino también momentos familiares que refuerzan su conexión con el público.

En marzo de 2026, Rachel y Bebeshito estrenaron su primera casa en Miami, una vivienda de diseño moderno cuya construcción tomó varios meses, sumando otro logro a una etapa especialmente positiva para la familia.

Ahora, con este Mercedes transformado en rojo brillante, el padre de Rachel celebra sus 63 años rodeado de sus seres queridos y con un motivo más para sonreír.