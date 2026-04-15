Influencers cubanos lanzan duro mensaje contra el consumo de "químico" en Cuba

Los creadores de contenido cubanos conocidos como Kiwy estrenaron un video viral en el que escenifican que van a comprar "el químico" —la droga sintética que devasta a la juventud de la isla— pero al ver a jóvenes bajo los efectos de la sustancia, deciden no consumirla.
Lanzan un mensaje directo: "No voy a meterle a eso, por mí, por mi familia y porque no quiero que me vea así mi hijo".
El reel fue publicado bajo el título "¡NUNCA ES TARDE!" y acumula más de 83,000 reproducciones, y cientos de comentarios, convirtiéndose en un fenómeno viral con un claro propósito de conciencia social.
La reacción del público fue masivamente positiva. El comentario más valorado resume el sentir general: "Eso es lo mejor que tienen ustedes, que aparte del humor hacen videos de conciencia que a la juventud de hoy le hace mucha falta y como bien dicen: nunca es tarde".
Otros seguidores destacaron el valor del mensaje: "Están haciendo tremendo trabajo, además del humor, para los jóvenes cubanos". Varios internautas dejaron una petición clara en las redes: "ESTO ES LO QUE DEBEMOS HACER VIRAL".
No faltaron comentarios que señalaron la responsabilidad del régimen en la expansión de esta crisis del consumo de drogas en Cuba: "Los innombrables están permitiendo todo esto para que la juventud se destruya. Es muy triste ver cómo tantos cubanos caen en estos malos vicios por la pobreza por los problemas o lo que sea".
El químico, también conocido como kimiko, es una droga sintética a base de cannabinoides que se distribuye en papelillos impregnados a precios de entre 150 y 200 pesos cubanos, más barato que muchos alimentos básicos en la isla.
Su versión más letal contiene fentanilo, formol, benzodiacepinas, fenobarbital y anestésicos veterinarios, según confirmaron peritos del Ministerio del Interior en mayo de 2025.
La sustancia es hasta 100 veces más potente que la marihuana y engancha al 90% de los usuarios desde la primera dosis, con una edad de inicio cercana a los 14 años.
Kiwy es conocido por su humor satírico sobre la realidad cubana y tiene presencia en Instagram, TikTok y YouTube, siendo parte de una nueva generación de creadores que usan las plataformas digitales para la crítica social y la prevención.
Preguntas frecuentes sobre el consumo de drogas sintéticas en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Qué es el "químico" y por qué es peligroso?
El "químico" es una droga sintética a base de cannabinoides que se vende en Cuba en papelillos impregnados. Es altamente adictiva y puede contener sustancias peligrosas como fentanilo, formol y anestésicos veterinarios, lo que la hace extremadamente perjudicial para la salud, especialmente entre los jóvenes. Esta droga es hasta 100 veces más potente que la marihuana y engancha al 90% de los usuarios desde la primera dosis.
¿Cuál ha sido la respuesta del gobierno cubano ante la crisis del "químico"?
El gobierno cubano ha intensificado los operativos policiales y endurecido las penas para combatir el tráfico de drogas sintéticas, pero estas medidas han resultado insuficientes para frenar el consumo y la distribución del "químico". La falta de efectividad de estas estrategias ha sido criticada por la población, que ve una relación entre la permisividad del régimen y el aumento del consumo de drogas.
¿Cómo han reaccionado los influencers cubanos ante la crisis del "químico"?
Influencers como Kiwy han utilizado sus plataformas para lanzar mensajes de conciencia social contra el consumo del "químico". Su video viral "¡NUNCA ES TARDE!" ha tenido un impacto positivo, generando una amplia discusión sobre la responsabilidad del régimen en esta crisis y la importancia de no consumir estas sustancias, apelando al cuidado personal y familiar.
¿Qué factores contribuyen al consumo de "químico" en Cuba?
El consumo del "químico" en Cuba se ve impulsado por factores como la pobreza, la falta de oportunidades y el descontento social. La droga es accesible económicamente, debido a su bajo costo en comparación con alimentos básicos, lo que la hace especialmente atractiva para los jóvenes que enfrentan un entorno de escasez y dificultades económicas.
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