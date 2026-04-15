Influencers cubanos lanzan duro mensaje contra el consumo de "químico" en Cuba

Los creadores de contenido cubanos conocidos como Kiwy estrenaron un video viral en el que escenifican que van a comprar "el químico" —la droga sintética que devasta a la juventud de la isla— pero al ver a jóvenes bajo los efectos de la sustancia, deciden no consumirla.

Lanzan un mensaje directo: "No voy a meterle a eso, por mí, por mi familia y porque no quiero que me vea así mi hijo".

El reel fue publicado bajo el título "¡NUNCA ES TARDE!" y acumula más de 83,000 reproducciones, y cientos de comentarios, convirtiéndose en un fenómeno viral con un claro propósito de conciencia social.

La reacción del público fue masivamente positiva. El comentario más valorado resume el sentir general: "Eso es lo mejor que tienen ustedes, que aparte del humor hacen videos de conciencia que a la juventud de hoy le hace mucha falta y como bien dicen: nunca es tarde".

Otros seguidores destacaron el valor del mensaje: "Están haciendo tremendo trabajo, además del humor, para los jóvenes cubanos". Varios internautas dejaron una petición clara en las redes: "ESTO ES LO QUE DEBEMOS HACER VIRAL".

No faltaron comentarios que señalaron la responsabilidad del régimen en la expansión de esta crisis del consumo de drogas en Cuba: "Los innombrables están permitiendo todo esto para que la juventud se destruya. Es muy triste ver cómo tantos cubanos caen en estos malos vicios por la pobreza por los problemas o lo que sea".

El químico, también conocido como kimiko, es una droga sintética a base de cannabinoides que se distribuye en papelillos impregnados a precios de entre 150 y 200 pesos cubanos, más barato que muchos alimentos básicos en la isla.

Su versión más letal contiene fentanilo, formol, benzodiacepinas, fenobarbital y anestésicos veterinarios, según confirmaron peritos del Ministerio del Interior en mayo de 2025.

La sustancia es hasta 100 veces más potente que la marihuana y engancha al 90% de los usuarios desde la primera dosis, con una edad de inicio cercana a los 14 años.

Kiwy es conocido por su humor satírico sobre la realidad cubana y tiene presencia en Instagram, TikTok y YouTube, siendo parte de una nueva generación de creadores que usan las plataformas digitales para la crítica social y la prevención.