Cuba, entre los países con más títulos homologados en España en pleno éxodo profesional

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Cuba se consolidó en 2025 como uno de los países con mayor número de títulos universitarios homologados en España, junto a Colombia y Venezuela, según datos del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (MICIU) presentados este martes por la ministra Diana Morant.

En total, España resolvió 85.564 homologaciones y equivalencias de títulos extranjeros durante 2025, de las cuales el 63% —unas 53.905— correspondieron a estudiantes latinoamericanos, lo que convierte al país en uno de los destinos europeos con mayor volumen de este tipo de trámites, muy por encima de Francia, que recibe apenas 700 expedientes al mes frente a las 4.000 solicitudes mensuales que gestiona España.

Las cifras cubanas resultan especialmente llamativas por su aceleración. Solo en el primer semestre de 2025, 5.551 cubanos homologaron sus títulos universitarios en España, una cifra que ya superaba la totalidad de homologaciones registradas en años anteriores: 1.401 en 2022, 2.154 en 2023 y 2.749 en 2024.

Los médicos encabezan las homologaciones cubanas, seguidos por enfermeros, dentistas, ingenieros técnicos industriales e ingenieros en Telecomunicaciones, un perfil que refleja el vaciamiento sistemático de sectores clave en la isla.

Este fenómeno es inseparable del mayor éxodo migratorio de la historia de Cuba. Más de un millón de personas han abandonado la isla desde 2021, reduciendo la población drásticamente. Entre 2023 y 2024, más de 53.100 cubanos llegaron a España, según datos del Instituto Nacional de Estadística.

El impacto sobre el sistema de salud cubano es devastador. Cuba perdió 30.767 médicos entre 2021 y 2024, y la lista de espera quirúrgica en la isla alcanza 96.387 pacientes, de los cuales 11.193 son niños.

Los profesionales cubanos que buscan homologar sus títulos en España han enfrentado obstáculos graves.

El Gremio Médico Cubano Libre en España denunció retrasos de hasta cuatro años, atribuidos a falsificaciones de sellos consulares y al colapso administrativo del MICIU.

Las homologaciones de títulos cubanos llegaron a paralizarse en septiembre de 2023. A esto se suma que las autoridades cubanas no expiden el certificado de no inhabilitación, documento exigido para colegiarse, aunque el Colegio de Médicos de Madrid eliminó ese requisito en octubre de 2024.

El Gobierno español ha reconocido el problema. El presidente Pedro Sánchez anunció en octubre de 2024 una reforma migratoria para agilizar los trámites, y el MICIU prepara un nuevo decreto para resolver unas 10.000 solicitudes acumuladas desde hace una década. A cierre de 2025, quedaban pendientes 72.337 expedientes en total.

A pesar de las dificultades, algunos profesionales han logrado reincorporarse al ejercicio de su carrera.