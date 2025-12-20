Más de 5 mil cubanos han homologado sus títulos universitarios en España durante 2025

Vídeos relacionados:

Un total de 5,551 cubanos homologaron sus títulos universitarios en España durante el primer semestre de 2025.

Con esta cifra, los cubanos encabezaron las homologaciones de títulos universitarios en España en el primer semestre de 2025, informó Diario de Cuba a través de datos obtenidos del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno de España.

Las cifras de estos primeros seis meses de 2025 son superiores a las de todo 2022 (1,401), 2023 (2,154) y 2024 (2,749), dando una idea de la dimensión del éxodo migratorio.

Cuba desplaza a Colombia, Venezuela y Argentina de las primeras posiciones, precisa la información.

Aunque las cifras desglosadas por profesión no fueron develadas, los médicos encabezan las homologaciones seguidos por enfermeros, dentistas, ingenieros técnicos industriales e ingenieros en Telecomunicaciones.

Asimismo, fueron emitidas en el primer semestre de 2025 66 resoluciones desfavorables para cubanos debido sobre todo a carencias sobre competencias específicas o de horas del plan de estudio, según lo establecido en la ley española.

Entre 2022 y 2024 también destacó el número de concesiones para ingenieros técnicos de obras públicas y fisioterapeutas entre las primeras cinco profesiones, añade la nota de Diario de Cuba.

Sin embargo, el Gremio Médico Cubano Libre en España denunció retrasos de hasta cuatro años en las homologaciones de Medicina, por causa “falsificaciones de sellos consulares” o el colapso en los servicios del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

Las historias de superación de cubanos que han logrado homologar sus títulos en España son cada vez más frecuentes en redes sociales.

En noviembre, por ejemplo, la doctora cubana Leyanis C. Urrutia, conocida en redes sociales como @leyanis__cubanayole, anunció emocionada en un video que ha vuelto a ejercer la medicina en España, tras un largo proceso de homologación del título y de lucha personal.

“La espera terminó. Hoy vuelvo a trabajar como médico en este país”, expresó la profesional cubana al inicio del video compartido con sus seguidores.

Aunque la ley establece un plazo máximo de seis meses para resolver los expedientes, en la práctica el proceso puede extenderse durante años. En octubre de 2024, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, anunció una reforma migratoria orientada a agilizar la homologación de títulos universitarios, incluyendo los de profesionales extranjeros que ya residen en el país, como se detalló en ese momento.

Ese mismo mes, el Colegio de Médicos de Madrid permitió la colegiación de médicos cubanos sin necesidad de presentar el certificado de no inhabilitación, un documento que las autoridades de la isla no están expidiendo, lo que supuso un avance clave en medio de las trabas administrativas.