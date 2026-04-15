Petro arremete contra Shakira: "El cuerpo no se vende"

El presidente colombiano Gustavo Petro generó una nueva polémica este martes durante un Consejo de Ministros celebrado en Ipiales, Nariño, al interrumpir una exposición sobre el sector lechero para criticar a la cantante Shakira por su frase "las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan".

Petro interrumpió a la ministra de Comercio, Diana Morales, quien exponía sobre programas del sector lechero, para desviar el tema hacia reflexiones sobre la mercantilización del cuerpo femenino.

"A mí me sacó la chispa Shakira cuando dijo las mujeres facturan. El cuerpo no se vende porque es de la vida, no del mercado, ni por poquito ni por mucho, porque se vuelven esclavos y esclavas, por Dios", afirmó el mandatario ante sus ministros, quienes respondieron con risas y desconcierto.

Petro volvió a mencionar términos anatómicos ligados al cerebro, defendiendo el uso de nombres científicos en materia de sexualidad: "¿Quién dijo que es pecado decir los nombres científicos por su nombre? En la sexualidad juega el cerebro, la sensibilidad está ligada a los nervios y los nervios llegan al cerebro".

El presidente argumentó que quienes venden su cuerpo se convierten en mercancías: "No salen seres humanos de ahí, salen mercancías con valor de uso y valor de cambio, rápidas, se evaporan en el tiempo, la belleza se va".

El discurso incluyó además referencias filosóficas a Hegel y Engels sobre la relación entre forma y contenido, cerrando con la reflexión: "La forma hermosa dura una noche o dos. El contenido hace que eso se vuelva toda la vida".

La frase de Shakira que desató la reacción de Petro proviene de la BZRP Music Sessions #53, lanzada el 11 de enero de 2023 junto al productor argentino Bizarrap, y fue interpretada globalmente como un himno de empoderamiento femenino y de independencia económica y emocional; pero aparentemente el presidente de Colombia hizo una interpretación aberrada del mismo.

El episodio no es el primero de este tipo. En septiembre de 2025, Petro ya había generado una polémica similar en otro Consejo de Ministros al afirmar que "una mujer libre hace lo que se le dé la gana con su clítoris y con su cerebro".

Aquellas declaraciones derivaron en una acción de tutela interpuesta por la abogada Tatiana Echavarría, y el Juzgado 66 del Circuito Judicial de Bogotá ordenó al presidente retractarse públicamente.

Petro cumplió la orden en noviembre de 2025 mediante un video de rectificación en el que declaró: "Rectifico la expresión que utilicé cuando hablé de la felicidad de las mujeres, refiriéndome a una parte específica de su cuerpo y a otra". Sin embargo, apenas cinco meses después repitió un discurso de contenido muy similar.