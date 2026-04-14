Díaz-Canel felicita a nuevo presidente de Irak

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Mientras su pueblo sufre cada día apagones y miserias, el gobernante Miguel Díaz-Canel publicó este lunes un mensaje en X para felicitar a Nizar Amedi por su elección como presidente de la República de Irak, y expresó la voluntad de Cuba de continuar desarrollando las relaciones de amistad entre ambos países.

"Extiendo sinceras felicitaciones a Nizar Amedi, con motivo de su elección como Presidente de la República de Irak, deseándole éxitos en su alta responsabilidad", escribió, centrado en su política y olvidando lo que sufre las familias de la isla.

Amedi, de 58 años, es un político kurdo nacido en Duhok y miembro de la Unión Patriótica del Kurdistán (UPK), elegido el pasado sábado por el Parlamento iraquí en segunda vuelta con 227 votos, frente a solo 15 de su rival Muthanna Amin.

En la primera ronda, Amedi había obtenido 208 votos, sin alcanzar los dos tercios requeridos de los 329 diputados del Parlamento.

La elección estuvo marcada por el boicot del Partido Democrático del Kurdistán (PDK), la primera fuerza política de la región semiautónoma del Kurdistán iraquí, que alegó violaciones legales en la convocatoria y anunció que no reconocerá a Amedi como representante de la mayoría kurda.

También boicotearon la sesión la coalición Estado de Derecho, liderada por Nuri al Maliki, y el Movimiento Hoqud.

Amedi cuenta con una larga trayectoria institucional: fue asesor de los expresidentes iraquíes Fuad Masum, Barham Salih y Jalal Talabani, exministro de Medio Ambiente hasta octubre de 2024, y jefe de la Oficina Política de la UPK en Irak desde ese mismo año.

Según la Constitución iraquí, el nuevo presidente dispone de 15 días para designar al candidato del bloque parlamentario más numeroso para formar gobierno, en sustitución del primer ministro en funciones Mohamed Shia al Sudani.

La elección se produce en un contexto regional de alta tensión, marcado por la guerra con Irán y el accionar de milicias proiraníes en territorio iraquí.

Las relaciones diplomáticas entre Cuba e Irak tienen más de seis décadas de historia, establecidas el 5 de abril de 1960 bajo el gobierno de Abdul Karim Kassem, y se fortalecieron en el marco del Movimiento de Países No Alineados.

Ambos países cerraron sus embajadas en los años 2000 y reactivaron sus vínculos en marzo de 2015 mediante la acreditación de embajadores concurrentes.

Díaz-Canel tiene un patrón establecido de felicitar a mandatarios electos con quienes Cuba mantiene relaciones diplomáticas, como hizo con Gustavo Petro en Colombia en 2022 y con Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil ese mismo año.

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, también felicitó a Amedi y subrayó que instituciones estatales sólidas y estables son esenciales para afrontar los graves retos que se avecinan.