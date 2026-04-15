Descemer Bueno: "Ningún gobierno demócrata ha hecho nada por Cuba, Venezuela ni Nicaragua"

El compositor y cantautor cubano Descemer Bueno afirmó en una entrevista para CiberCuba que, a lo largo de la historia, ningún gobierno demócrata ha hecho nada ni por Cuba, ni por Venezuela ni por Nicaragua, y que cada vez que se ha derrocado a un dictador ha sido bajo una administración republicana.

"Yo espero que la gente se dé cuenta que a través de la historia ningún gobierno demócrata ha hecho nada ni por Cuba, ni por Venezuela, ni por Nicaragua", declaró Bueno durante la conversación.

Como ejemplo histórico, el artista citó el caso de Manuel Noriega, dictador panameño capturado el tres de enero de 1990 durante la Operación Causa Justa, ordenada por el presidente republicano George H. W. Bush.

"Y cada vez que se ha removido a alguien... y se ha sencillamente privado de su libertad, como en el caso de Noriega, pues ha sido un gobierno republicano quien lo ha hecho", señaló.

Bueno hizo un llamado directo a la comunidad cubana para que no olvide el historial de ambos partidos frente a las dictaduras del hemisferio.

"Para nosotros los cubanos, ojalá que no haya tanta gente que olvide lo que ha hecho Trump por Venezuela, lo que está haciendo Trump por Irán, y que no olvide cuántas veces los demócratas le han dado las manos a las dictaduras distintas que hay en la tierra", afirmó.

La referencia a Venezuela alude a la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero pasado, que Bueno ha citado en repetidas ocasiones como prueba de la efectividad de la administración Trump frente a regímenes autoritarios.

El cantautor también reveló su propia evolución ideológica como parte del argumento: "Yo siempre fui una persona de visión demócrata, hasta que yo me di cuenta de la gran hipocresía que siempre ha habido en ese concepto de ser demócrata".

Esta no es la primera vez que Bueno toma una postura pública en este sentido. En agosto de 2020, ya había pedido a los cubanos votar por Trump, reconociendo que no le gustaba como persona, pero argumentando que los demócratas nunca habían presionado al régimen cubano.

Las declaraciones se producen en un momento de alta tensión geopolítica: el 28 de febrero de 2026, Estados Unidos e Israel iniciaron operaciones militares contra Irán; el 6 de marzo, Trump declaró que Cuba está "desesperada" por alcanzar un acuerdo y que actuará sobre la isla una vez concluida esa ofensiva.

El telón de fondo incluye también las palabras de Mike Hammer, encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en La Habana, quien el 26 de marzo declaró ante la Asociación de Abogados Cubanoamericanos: "El cambio está llegando en 2026. La dictadura terminará".

Bueno expresó además plena confianza en el secretario de Estado Marco Rubio, a quien describió como "un ser totalmente extraordinario y formidable", añadiendo que "no está lejos el día de que sea presidente de los Estados Unidos".

El artista reconoció que su posicionamiento político le ha supuesto un costo personal: sus alianzas con figuras de Vox en España le costaron amistades y redujeron a la mitad la asistencia a sus conciertos. Aun así, fue categórico: "Prefiero decir lo que soy, y si tengo que dejar de hacer shows y esperar a que Cuba sea libre, lo haré".