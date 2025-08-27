Boncó Quiñongo celebra 20 años en Estados Unidos: "Conocí la verdadera historia de Cuba"

Vídeos relacionados:

El humorista cubano Boncó Quiñongo celebró este martes sus 20 años de vida en Estados Unidos con un emotivo mensaje en el que repasa su exilio, su evolución política y su compromiso con la libertad de Cuba.

En sus palabras, compartidas en Facebook, el también actor aseguró que fue en Miami donde “conocí la verdadera historia de Cuba”, una afirmación que resume el despertar político que experimentó tras llegar desde Barcelona, España, con la ayuda del presentador y también humorista Carlucho.

“Llegué con contrato y visa de trabajo y aquí desde que llegué conocí la verdadera historia de Cuba y me manifesté contra la dictadura”, escribió.

Su experiencia en medios como Radio Martí y Radio República, donde trabajó con presos políticos como Antúnez, consolidó su postura crítica hacia el régimen cubano. “He sido consecuente por todos estos años”, aseguró, reafirmando su compromiso con la causa de “Dios, Familia, Patria y Libertad”.

Fiel a su estilo, Boncó también hizo énfasis en su identidad artística, aclarando que no es “YouTuber ni influencer”, aunque respeta el trabajo de quienes se expresan así contra la dictadura.

“Siempre digo que soy un artista que desde hace 37 años intenta hacer feliz a las personas y ama al pueblo cubano que me hizo el hombre que soy hoy laboralmente”, enfatizó.

Boncó fue una figura popular en la televisión cubana antes de su salida de la isla. Su sentido del humor lo llevó a conquistar al público en programas como Sabadazo, pero también lo convirtió en un referente dentro del exilio cubano por su manera de hablar del dolor, el desarraigo y la necesidad de cambio, sin caer en el odio.

“Me mantengo firme en mi postura en contra del ineficiente y terrorista PCC y sigo repitiendo que es el único y principal causante de lo que sufre mi Cuba hoy, tanto económica como socialmente”, sentenció.

Una vida marcada por el exilio y la familia

En estos 20 años fuera de Cuba, Boncó también ha vivido momentos de profundo dolor y alegría. En 2018, logró reencontrarse con sus hijas Nathaly y Naomi, a quienes no veía desde hacía años, gracias a la mediación de una agencia de viajes que facilitó el encuentro familiar en Punta Cana.

Fue un momento que calificó como “el más especial” de su vida. “Hay quien piensa que la felicidad está en el dinero o el poder, pero pocos saben que está en la familia”, dijo entonces.

Ese viaje marcó una excepción en su relación con Cuba, país al que no ha regresado y que lo mantiene alejado de seres queridos, incluso impidiéndole saber dónde está enterrado su padre.

“A mí me separó de mis hijas, me separó de mi papá; yo no sé dónde coño está enterrado mi papá, que fue el que me dio toda la educación que tengo”, confesó en el pódcast El Confesionario, de Carlucho, en 2024.

A favor de la unidad, contra el odio

Boncó ha sido también blanco de críticas por parte de otros miembros del exilio por no acudir a manifestaciones o por colaborar con iniciativas que, a juicio de algunos, lo vinculan al régimen cubano.

En 2025, respondió con dureza a quienes lo atacaron por no asistir a una protesta convocada por Alexander Otaola en Washington.

“No quiero que ahora me digan que si yo no estoy en Washington… porque es lo mismo que pasaba en Cuba: que te decían no vayas al trabajo, que hay marcha, y uno del comité apuntando con una libretica”, dijo, haciendo un llamado a dejar de reproducir los mecanismos de presión que tanto daño han hecho dentro de la isla.

