DeSantis firma ley que renombra una carretera como Trump Highway

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El gobernador de Florida, Ron DeSantis, firmó este miércoles la ley SB 628, que designa 124 millas de la State Road 80 en el sur del estado como "President Donald J. Trump Highway", en el renombramiento de carretera estatal más extenso en honor al presidente hasta ahora aprobado en Florida.

El tramo abarca desde la State Road A1A en el condado de Palm Beach hasta la U.S. 41 en el condado de Lee, cruzando el sur de Florida de costa a costa.

Fuente: Florida State

La designación es de carácter honorífico y no modifica el nombre oficial de la vía para fines administrativos ni de navegación, que seguirá identificándose como State Road 80.

El Departamento de Transporte de Florida será responsable de instalar la señalización con el nuevo nombre a lo largo del corredor antes de que la ley entre en vigor el 1 de julio.

La SB 628 incluye un total de 16 designaciones de carreteras e instalaciones en Florida, aunque el evento de firma de DeSantis se centró principalmente en el renombramiento del aeropuerto de la capital como "Bobby Bowden-Tallahassee International Airport", en honor al legendario entrenador de fútbol americano de Florida State University.

La representante estatal Meg Weinberger (R-Palm Beach), quien también lideró el esfuerzo para renombrar el Aeropuerto Internacional de Palm Beach en honor a Trump, respaldó el cambio con entusiasmo.

"Creo que es perfecto, que es absolutamente merecido. El presidente Trump ha luchado duro por nuestro país y estoy muy agradecida", declaró Weinberger.

"Creo que es un gran honor y se lo merece", añadió, según reseñó la prensa local.

La nueva ley estatal amplía una cadena de homenajes a Trump en Florida que comenzó en julio de 2025, cuando los comisionados del condado de Palm Beach votaron 7-0 para renombrar ceremonialmente un tramo de cuatro millas de Southern Boulevard -en la ruta del aeropuerto a Mar-a-Lago- como "President Donald J. Trump Boulevard".

En enero de 2026, Trump asistió a una ceremonia de dedicación en Mar-a-Lago y calificó aquel renombramiento de "gesto increíble".

Apenas semanas antes de la firma de la SB 628, el 30 de marzo, DeSantis ya había promulgado la ley HB 919 para renombrar el Aeropuerto Internacional de Palm Beach como "President Donald J. Trump International Airport", cambio que aún aguarda aprobación de la Administración Federal de Aviación.

El primer intento de renombrar una carretera estatal en honor a Trump ocurrió en 2021, cuando el entonces representante Anthony Sabatini propuso designar la U.S. 27 como "President Donald J. Trump Highway", pero la enmienda no logró el apoyo necesario.

La SR-80 atraviesa comunidades como Belle Glade, South Bay y Clewiston, conectando zonas agrícolas con centros urbanos como Fort Myers, y es utilizada a diario por miles de trabajadores de los sectores agrícola, de construcción y servicios en el sur de Florida.