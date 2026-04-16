Rick Scott pide a Trump apretar más a Cuba y apuntar a las fuentes de dinero del régimen

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El senador republicano por Florida Rick Scott envió el martes una carta al presidente estadounidense Donald Trump para pedirle que intensifique la presión económica sobre el régimen cubano, apuntando específicamente a las misiones médicas en el extranjero y al conglomerado militar GAESA como sus principales fuentes de financiamiento.

En la carta, según recoge Florida Voice, Scott elogió las acciones previas de Trump y lo instó a dar continuidad a la Orden Ejecutiva 14380, firmada el 29 de enero de 2026, que declaró una emergencia nacional por las amenazas del gobierno cubano y autorizó aranceles a países que suministren petróleo a la isla.

El senador argumentó que se necesitan medidas adicionales para debilitar lo que llamó el "régimen ilegítimo de Castro-Díaz-Canel" y cortar todas las fuentes de ingresos que mantienen viva la dictadura.

Entre los argumentos esgrimidos por Scott figura el rechazo al indulto masivo anunciado por La Habana el 2 de abril, al que calificó de maniobra cosmética que no supone una apertura real del régimen ni la liberación de presos políticos genuinos.

El senador también citó el informe de 199 páginas publicado este mes por organismos internacionales de derechos humanos, que documenta las condiciones de explotación laboral bajo las que operan los médicos cubanos enviados al extranjero.

Respecto a GAESA, el conglomerado controla más de 18,000 millones de dólares en activos líquidos, lo que lo convierte en el principal motor financiero del régimen y en un objetivo prioritario para las sanciones estadounidenses.

El Tribunal Supremo anuló los aranceles petroleros el 20 de febrero de 2026, lo que debilitó temporalmente la presión sobre los países que abastecen de crudo a Cuba, por lo que el pedido del senador se extiende a que se exploren vías alternativas para mantener esa presión.

La carta también respaldó la Ley DEMOCRACIA, reintroducida en febrero de 2025, que busca penalizar a los países que mantengan acuerdos de cooperación médica con el gobierno cubano bajo las condiciones actuales.