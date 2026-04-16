Rick Scott pide a Trump apretar más a Cuba y apuntar a las fuentes de dinero del régimen

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El senador republicano por Florida Rick Scott envió el martes una carta al presidente estadounidense Donald Trump para pedirle que intensifique la presión económica sobre el régimen cubano, apuntando específicamente a las misiones médicas en el extranjero y al conglomerado militar GAESA como sus principales fuentes de financiamiento.
En la carta, según recoge Florida Voice, Scott elogió las acciones previas de Trump y lo instó a dar continuidad a la Orden Ejecutiva 14380, firmada el 29 de enero de 2026, que declaró una emergencia nacional por las amenazas del gobierno cubano y autorizó aranceles a países que suministren petróleo a la isla.
El senador argumentó que se necesitan medidas adicionales para debilitar lo que llamó el "régimen ilegítimo de Castro-Díaz-Canel" y cortar todas las fuentes de ingresos que mantienen viva la dictadura.
Entre los argumentos esgrimidos por Scott figura el rechazo al indulto masivo anunciado por La Habana el 2 de abril, al que calificó de maniobra cosmética que no supone una apertura real del régimen ni la liberación de presos políticos genuinos.
El senador también citó el informe de 199 páginas publicado este mes por organismos internacionales de derechos humanos, que documenta las condiciones de explotación laboral bajo las que operan los médicos cubanos enviados al extranjero.
Respecto a GAESA, el conglomerado controla más de 18,000 millones de dólares en activos líquidos, lo que lo convierte en el principal motor financiero del régimen y en un objetivo prioritario para las sanciones estadounidenses.
El Tribunal Supremo anuló los aranceles petroleros el 20 de febrero de 2026, lo que debilitó temporalmente la presión sobre los países que abastecen de crudo a Cuba, por lo que el pedido del senador se extiende a que se exploren vías alternativas para mantener esa presión.
La carta también respaldó la Ley DEMOCRACIA, reintroducida en febrero de 2025, que busca penalizar a los países que mantengan acuerdos de cooperación médica con el gobierno cubano bajo las condiciones actuales.
Preguntas Frecuentes sobre la Presión de Estados Unidos al Régimen Cubano
CiberCuba te lo explica:
¿Qué medidas ha sugerido Rick Scott para aumentar la presión sobre el régimen cubano?
Rick Scott ha sugerido intensificar la presión económica sobre el régimen cubano, enfocándose en las misiones médicas en el extranjero y el conglomerado militar GAESA como fuentes clave de financiamiento. Además, ha respaldado la Ley DEMOCRACIA para penalizar a los países que cooperan con Cuba bajo las actuales condiciones.
¿Por qué Rick Scott considera ilegítimo el régimen de Castro-Díaz-Canel?
Rick Scott considera ilegítimo al régimen cubano porque, según él, mantiene una dictadura que oprime al pueblo cubano, carece de elecciones libres y multipartidistas, y perpetúa violaciones a los derechos humanos, como lo demuestran las condiciones laborales de los médicos cubanos enviados al extranjero.
¿Qué papel juega GAESA en la economía del régimen cubano?
GAESA es un conglomerado militar que controla más de 18,000 millones de dólares en activos, convirtiéndose en el principal motor financiero del régimen cubano. Por ello, es un objetivo prioritario para las sanciones económicas propuestas por Estados Unidos.
¿Cómo afecta la política de Estados Unidos a las misiones médicas cubanas?
La política de Estados Unidos busca restringir las misiones médicas cubanas, considerándolas una forma de explotación laboral y trabajo forzoso. Esta estrategia apunta a cortar una fuente significativa de ingresos del régimen cubano, que genera entre 6,000 y 8,000 millones de dólares anuales.
¿Cuál es la posición de Estados Unidos respecto al suministro de petróleo a Cuba?
Estados Unidos, bajo la administración de Trump, ha considerado imponer un bloqueo total a las importaciones de petróleo hacia Cuba para intensificar la presión económica y política sobre el régimen. Aunque no se ha implementado un bloqueo total, ya se han tomado medidas para reducir los envíos, particularmente desde Venezuela.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.