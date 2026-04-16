Aplazan sentencia del 'Pollo' Carvajal tras ofrecer detalles contra Maduro a Trump

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La sentencia contra Hugo Carvajal, conocido como 'El Pollo' y exdirector de la Dirección de Inteligencia Militar de Venezuela, fue aplazada este jueves sin que se fijara una nueva fecha y así enfrenta una nueva demora en su proceso judicial, según confirmó un portavoz de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York.

De acuerdo con CNN, esta es la segunda postergación significativa: la sentencia original estaba prevista para el 23 de febrero de 2026, pero fue aplazada por el cierre temporal de la corte debido a una tormenta invernal en el noreste de Estados Unidos.

Carvajal se declaró culpable en junio de 2025 de cuatro cargos federales, entre ellos conspiración de narcoterrorismo y conspiración para introducir cocaína en el país.

El abogado Renato Stabile, con experiencia en casos federales de narcotráfico de alto perfil, señaló a CNN que los aplazamientos repetidos apuntan a una posible cooperación: "Múltiples aplazamientos podrían ser un indicio, aunque no una confirmación, de que existe un acuerdo o que hay negociaciones en curso. Si Carvajal está cooperando y su sentencia sigue adelante, eso sería altamente inusual".

El abogado defensor de Carvajal, Robert Feitel, dijo a CNN que no tenía comentarios sobre esa posibilidad, pero compartió con el medio una carta que el exgeneral le envió a Donald Trump en diciembre de 2025, aproximadamente un mes antes de la captura de Maduro en Caracas.

En el documento, Carvajal se presenta como testigo dispuesto a revelar los secretos del chavismo: "Durante muchos años, fui un miembro de alto rango del régimen venezolano. Fui un general de tres estrellas en quien confiaron tanto Hugo Chávez como Nicolás Maduro… Hoy estoy en una prisión en Estados Unidos porque me declaré culpable voluntariamente de los delitos que se me imputan: una conspiración de narcoterrorismo. Escribo para expiar, diciendo toda la verdad, para que Estados Unidos pueda protegerse de los peligros que presencié durante tantos años".

En la carta, Carvajal afirma que el plan de usar la cocaína como arma geopolítica fue propuesto por el régimen cubano a Hugo Chávez a mediados de los años 2000 y ejecutado a través del Cartel de los Soles bajo el mando de Maduro y otros altos funcionarios: "Las drogas que llegaron a sus ciudades a través de nuevas rutas no fueron producto de actos aislados de corrupción ni obra de traficantes independientes; fueron políticas deliberadas coordinadas por el régimen venezolano contra Estados Unidos".

El exjefe de inteligencia también describe operaciones de espionaje con Rusia y asegura haber advertido a Maduro sobre los riesgos de permitir una base de escucha rusa en la isla La Orchila: "Estuve presente cuando la inteligencia rusa llegó a Caracas para proponer a Hugo Chávez intervenir cables submarinos de internet que conectan gran parte de Sudamérica y el Caribe con Estados Unidos. En 2015, advertí a Maduro que permitir que la inteligencia rusa construyera y operara una base secreta de escucha en la isla de La Orchila algún día provocaría bombardeos estadounidenses. Me ignoró".

Carvajal también vincula al chavismo con el Tren de Aragua y otras estructuras criminales: "El régimen ha proporcionado armas, pasaportes e impunidad para que estas organizaciones terroristas operen libremente desde Venezuela contra Estados Unidos".

La cooperación del exgeneral adquiere una relevancia directa como potencial testigo en el juicio contra Maduro, quien fue capturado el 3 de enero de 2026 en Caracas por fuerzas estadounidenses y se encuentra detenido en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, enfrentando cargos por narcoterrorismo ante el mismo tribunal.

La Casa Blanca respondió a CNN sobre el caso: "Nicolás Maduro orquestó muchos crímenes contra Estados Unidos, incluidos el envío de drogas y terroristas a nuestro país para matar a estadounidenses. Afortunadamente, el Departamento de Justicia del presidente Trump arrestó a Maduro por sus numerosas acciones malvadas e ilegales, y ahora está a la espera de la justicia en el Distrito Sur de Nueva York".

Ni la defensa ni el Departamento de Justicia han confirmado públicamente si Carvajal está cooperando, y el abogado Feitel señaló que no tiene certeza de que Trump haya leído la carta.