Condenan a dos ciudadanos estadounidenses por facilitar esquema fraudulento que generó 5 millones de dólares para Corea del Norte

Vídeos relacionados:

El Departamento de Justicia de Estados Unidos sentenció ayer a dos ciudadanos estadounidenses, Kejia Wang y Zhenxing Wang, por facilitar un esquema fraudulento de trabajadores remotos de tecnología de la información que generó más de cinco millones de dólares en ingresos ilícitos para el gobierno de Corea del Norte.

Kejia Wang, de 42 años y residente de Edison, Nueva Jersey, recibió una condena de 108 meses de prisión, equivalente a nueve años. Zhenxing Wang, de 39 años y residente de New Brunswick, Nueva Jersey, fue sentenciado a 92 meses. Ambos deberán cumplir tres años de libertad supervisada y ceder un total de 600,000 dólares; al momento del anuncio, 400,000 dólares ya habían sido recuperados.

El esquema operó desde aproximadamente 2021 hasta octubre de 2024 y consistía en lo que las autoridades denominaron granjas de laptops: los acusados recibían en sus residencias los equipos enviados por las empresas empleadoras y los conectaban a dispositivos de acceso remoto que permitían a trabajadores norcoreanos, ubicados en el extranjero, controlar los sistemas corporativos sin levantar sospechas.

Para ejecutar el fraude, los conspiradores usaron identidades robadas de al menos 80 ciudadanos estadounidenses y obtuvieron empleos remotos en más de 100 empresas, incluyendo compañías de la lista Fortune 500 y un contratista de defensa en California con acceso a datos sujetos a regulaciones de tráfico internacional de armas.

Kejia Wang actuó como gerente del esquema en suelo estadounidense, supervisando al menos cinco facilitadores, y viajó en dos ocasiones en 2023 a Shenyang y Dandong, China, para coordinar con actores norcoreanos, entre ellos un excompañero de clase que sabía era originario de Corea del Norte.

Para canalizar los pagos, ambos acusados crearon empresas fantasma —Hopana Tech LLC, Tony WKJ LLC e Independent Lab LLC— sin empleados ni operaciones reales, que recibieron millones de dólares de las empresas víctimas antes de transferirlos al exterior. Los seis facilitadores estadounidenses del esquema recibieron en conjunto cerca de 700,000 dólares por sus servicios.

Las empresas víctimas sufrieron daños adicionales de al menos tres millones de dólares en costos legales y de remediación de redes informáticas, recursos que financian los programas de armas de destrucción masiva del régimen norcoreano.