Trump abre la puerta a inversiones estadounidenses en la minería de Venezuela

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La administración Trump suavizó este sábado algunas sanciones sobre Venezuela para que empresas estadounidenses puedan negociar, firmar contratos e invertir en el sector minero del país sudamericano, incluido el oro.

La nueva licencia, emitida por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro, autoriza actividades como la explotación minera, el procesamiento y refinación de minerales, y la creación de empresas conjuntas en territorio venezolano, informó EFE.

La medida se suma a una serie de licencias que el Departamento del Tesoro ha emitido en las últimas semanas para facilitar la participación de empresas estadounidenses en los sectores del petróleo y el oro de Venezuela.

La autorización incluye una restricción explícita: prohíbe realizar transacciones con personas o entidades vinculadas a Rusia, Irán, Corea del Norte, Cuba y China.

El proceso de apertura económica se aceleró tras la captura de Nicolás Maduro el tres de enero en Caracas, ejecutada por fuerzas estadounidenses. Desde entonces, la presidenta interina Delcy Rodríguez ha acercado posiciones con Washington, y a principios de marzo ambos países restablecieron formalmente las relaciones diplomáticas, rotas desde 2019.

Según Trump, Estados Unidos ejerce una suerte de tutela sobre el gobierno de Rodríguez, que ha acatado las exigencias de Washington para abrir el sector del petróleo y del oro a las empresas estadounidenses.

El pasado martes, la administración Trump ya había relajado sanciones adicionales para facilitar la próxima reapertura de la embajada venezolana en Estados Unidos, adonde llegó el 24 de marzo la delegación diplomática venezolana encabezada por Félix Plasencia.

El 13 de marzo, el Tesoro había emitido una licencia general que levantó restricciones en el sector aurífero venezolano, permitiendo a empresas estadounidenses comprar oro de Minerven, la estatal minera. Al día siguiente llegó a Estados Unidos el primer cargamento de oro venezolano en más de veinte años, valorado en 100 millones de dólares, según confirmó el secretario del Interior Doug Burgum el pasado miércoles durante el foro CERAWeek en Houston.

"No se había producido ningún envío de metales preciosos entre Venezuela y Estados Unidos en más de 20 años", dijo el funcionario.