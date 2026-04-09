Díaz-Canel felicita a Kim Jong-un por su reelección: "Reitero que doy gran importancia a las relaciones con Corea del Norte"

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Miguel Díaz-Canel envió un mensaje de felicitación a Kim Jong-un por su reelección como presidente de la Comisión de Asuntos Estatales de Corea del Norte, reafirmando el compromiso del régimen cubano de estrechar lazos con Pyongyang, según informó este jueves la Agencia Central de Noticias de Corea (KCNA).

La carta fue enviada a principios de abril, semanas después de que Kim fuera reelegido, el 22 de marzo, en la primera sesión de la XV Asamblea Popular Suprema norcoreana, en lo que constituye su tercera reelección consecutiva en ese cargo desde la creación de la Comisión en 2016.

"Afirmo que doy gran importancia a las relaciones con Corea del Norte y que Cuba hará todos los esfuerzos posibles para que el país amigo supere las maniobras de presión de las fuerzas hostiles", expresó Díaz-Canel en la misiva, según la agencia estatal norcoreana.

Las relaciones entre La Habana y Pyongyang han atravesado momentos de tensión en los últimos años, especialmente tras el restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Cuba y Corea del Sur en 2024, un movimiento que irritó profundamente al gobierno de Kim Jong-un.

Ese acercamiento con Seúl generó fricciones con Pyongyang, hasta el punto de que se reveló que la misión incluía impedir precisamente ese acercamiento cubano-surcoreano, según informó un alto diplomático norcoreano destinado en Cuba que desertó.

Pese a esas tensiones, el régimen cubano ha insistido en mantener viva su alianza histórica con Corea del Norte. En años anteriores, Kim Jong-un había declarado que ambos países estaban en la misma trinchera defendiendo soberanía, una retórica que el mensaje de Díaz-Canel parece querer revitalizar.

De acuerdo con la agencia coreana, Kim y Díaz-Canel se conocieron durante un viaje a China para asistir a un desfile militar en Pekín en septiembre del año pasado.