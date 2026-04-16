Conferencia de Obispos de Cuba envía mensaje de comunión al papa León XIV

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La Conferencia de Obispos Católicos de Cuba (COCC) envió este lunes una carta oficial al papa León XIV, en la que expresa su apoyo al pontífice en medio de los ataques públicos que ha recibido en las últimas semanas por parte del presidente estadounidense Donald Trump.

La misiva, firmada por Mons. Arturo González Amador, obispo de Santa Clara y presidente de la COCC, fue publicada en el sitio oficial de la Iglesia Católica en Cuba, iglesiacubana.org.

"Los Obispos Católicos de Cuba queremos expresar a Su Santidad nuestra comunión más profunda y filial afecto", reza el documento, en un gesto de respaldo al papa en un momento de tensión con la administración estadounidense.

El propio pontífice había declarado que "No tengo miedo, ni de la administración Trump", en respuesta a las presiones recibidas desde Washington.

El enfrentamiento entre Trump y el papa no ha cesado en las últimas semanas.

El mandatario estadounidense llegó a exigir que alguien le diga al Papa que Irán ha matado a miles de personas, en una de sus más recientes arremetidas públicas contra el pontífice.

El papa León XIV tiene además un vínculo especial con Cuba, ya que desciende por línea materna de Manuel José Ramos, una familia oriunda de La Habana, lo que ha generado un sentimiento de cercanía particular entre los católicos cubanos y el nuevo pontífice.

La carta de los obispos cubanos llega en un contexto de profunda crisis en la isla.

El propio episcopado ha reconocido en ocasiones anteriores que la situación en Cuba no es humana y que el país tiene que cambiar, palabras que reflejan la difícil realidad que enfrentan los fieles y la institución eclesiástica en el territorio cubano, reportó ACI Prensa.