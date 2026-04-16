Conferencia de Obispos de Cuba envía mensaje de comunión al papa León XIV

Vídeos relacionados:
La Conferencia de Obispos Católicos de Cuba (COCC) envió este lunes una carta oficial al papa León XIV, en la que expresa su apoyo al pontífice en medio de los ataques públicos que ha recibido en las últimas semanas por parte del presidente estadounidense Donald Trump.
La misiva, firmada por Mons. Arturo González Amador, obispo de Santa Clara y presidente de la COCC, fue publicada en el sitio oficial de la Iglesia Católica en Cuba, iglesiacubana.org.
"Los Obispos Católicos de Cuba queremos expresar a Su Santidad nuestra comunión más profunda y filial afecto", reza el documento, en un gesto de respaldo al papa en un momento de tensión con la administración estadounidense.
El propio pontífice había declarado que "No tengo miedo, ni de la administración Trump", en respuesta a las presiones recibidas desde Washington.
El enfrentamiento entre Trump y el papa no ha cesado en las últimas semanas.
El mandatario estadounidense llegó a exigir que alguien le diga al Papa que Irán ha matado a miles de personas, en una de sus más recientes arremetidas públicas contra el pontífice.
El papa León XIV tiene además un vínculo especial con Cuba, ya que desciende por línea materna de Manuel José Ramos, una familia oriunda de La Habana, lo que ha generado un sentimiento de cercanía particular entre los católicos cubanos y el nuevo pontífice.
La carta de los obispos cubanos llega en un contexto de profunda crisis en la isla.
El propio episcopado ha reconocido en ocasiones anteriores que la situación en Cuba no es humana y que el país tiene que cambiar, palabras que reflejan la difícil realidad que enfrentan los fieles y la institución eclesiástica en el territorio cubano, reportó ACI Prensa.
Preguntas Frecuentes sobre la Carta de los Obispos Cubanos al Papa y la Crisis en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué los obispos cubanos enviaron una carta de apoyo al Papa León XIV?
Los obispos cubanos enviaron una carta de apoyo al Papa León XIV para expresar su comunión y afecto hacia el pontífice en medio de los ataques públicos que ha recibido, especialmente de parte del presidente estadounidense Donald Trump. La carta también refuerza el vínculo especial que el Papa tiene con Cuba debido a su ascendencia cubana.
¿Cuál es la situación actual de crisis en Cuba que afecta a la Iglesia y la población?
Cuba enfrenta una profunda crisis económica y social, caracterizada por la escasez de combustible, apagones prolongados, inflación y un colapso económico que ha afectado todos los ámbitos de la vida nacional. Esta situación ha obligado a los obispos a cancelar su visita al Vaticano y ha intensificado el llamado de la Iglesia a un diálogo sincero y cambios urgentes en el país.
¿Cómo ha respondido el Papa León XIV a las tensiones entre Cuba y Estados Unidos?
El Papa León XIV ha expresado su gran preocupación por el aumento de tensiones entre Cuba y Estados Unidos y ha llamado a un diálogo sincero y eficaz para evitar el sufrimiento del pueblo cubano. Además, ha manifestado públicamente que no tiene miedo de la administración Trump y ha defendido su postura en favor de la paz y el diálogo.
¿Qué acciones ha tomado el Vaticano en relación con la crisis en Cuba?
El Vaticano ha dado pasos necesarios para favorecer una solución dialogada en relación con la situación en Cuba, manteniendo contactos con representantes del gobierno cubano y autoridades estadounidenses. El Papa León XIV ha recibido al ministro de Relaciones Exteriores de Cuba y ha instado a un diálogo que promueva el cambio necesario en la isla.
Archivado en:
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.