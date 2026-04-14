Se acabó el idilio: Trump ataca con dureza a Giorgia Meloni, su mejor aliada en Europa

Donald Trump y Giorgia Meloni en la Casa Blanca (Imagen de referencia)

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Trump rompió este martes públicamente con Giorgia Meloni, primera ministra italiana y hasta ahora su principal aliada en Europa, en una entrevista telefónica de apenas seis minutos concedida al diario italiano Corriere della Sera, en la que la calificó de "inaceptable" y aseguró estar "impactado" con ella.

El detonante fue la defensa que Meloni hizo del papa León XIV, a quien calificándolo de "débil y equivocado" por oponerse a la guerra contra Irán.

Meloni respondió desde una feria vinícola en Verona calificando las declaraciones de Trump como "inaceptables", lo que desencadenó la réplica furiosa del presidente estadounidense.

Meloni, católica practicante y líder de un país con fuerte tradición católica y sede del Vaticano, no pudo guardar silencio ante los ataques de Trump había atacado el lunes en la red social Truth Social al pontífice.

"No me sentiría tranquila en una sociedad en la que los líderes religiosos hacen lo que dicen los líderes políticos. No en esta parte del mundo", declaró la primera ministra italiana.

"La inaceptable es ella, porque no le importa si Irán tiene un arma nuclear y volaría por los aires a Italia en dos minutos si tuviera la posibilidad", declaró Trump al diario italiano.

La relación entre Donald Trump y Giorgia Meloni, que durante meses fue presentada como una de las alianzas más sólidas entre Washington y Europa, ha entrado en una fase de ruptura abierta.

Lo que hasta hace poco era afinidad ideológica y cooperación política, se ha transformado en un cruce de reproches públicos que deja en evidencia un distanciamiento profundo.

Trump no se guardó nada. “Pensaba que tenía valor, me equivoqué”, afirmó, visiblemente molesto con la dirigente italiana.

Y fue más allá: “Ya no es la misma persona, e Italia no será el mismo país”.

Además, reveló que la comunicación entre ellos está prácticamente rota: “No hablamos desde hace mucho tiempo”.

De aliados a adversarios

Durante meses, Meloni fue considerada la interlocutora privilegiada de Trump en Europa. Su cercanía ideológica y su papel como puente entre Bruselas y Washington le otorgaron un protagonismo inusual dentro de la Unión Europea.

Sin embargo, ese equilibrio comenzó a resquebrajarse en medio de la escalada del conflicto en Oriente Medio.

Italia optó por una posición cautelosa: evitó respaldar abiertamente las acciones militares de Estados Unidos e Israel contra Irán, y se negó a implicarse directamente en operaciones estratégicas como la protección del estrecho de Ormuz.

Trump interpretó esa postura como una traición.

“Cree que Estados Unidos debería hacer el trabajo por ella”, reprochó, acusando a Roma de beneficiarse sin asumir responsabilidades.

El choque por el Papa

La crisis se intensificó tras la defensa que Meloni hizo del papa León XIV, después de que Trump lanzara duras críticas contra el pontífice por sus llamados a la paz.

La reacción del presidente estadounidense fue inmediata y agresiva.

Más allá del choque personal, el conflicto revela diferencias estratégicas profundas. Trump criticó duramente la falta de implicación italiana en la OTAN y en las tensiones con Irán.

“No quiere ayudarnos con la OTAN, no quiere ayudarnos a deshacernos del arma nuclear”, afirmó, insistiendo en que Italia se ha desmarcado de los intereses estadounidenses.

También arremetió contra las políticas energéticas europeas: “Europa se está destruyendo a sí misma desde el interior. Pagan los costes de energía más altos del mundo y ni siquiera están dispuestos a luchar por el estrecho de Ormuz”.

Según el mandatario, incluso sus solicitudes concretas -como el envío de dragaminas- fueron ignoradas: “He pedido enviar todo lo que quieran, pero no quieren porque la OTAN es un tigre de papel”.

El enfrentamiento no se limita a un intercambio de declaraciones. Refleja el fracaso de la estrategia internacional de Meloni, que aspiraba a posicionar a Italia como el puente entre Estados Unidos y Europa.

Esa apuesta, que durante meses pareció consolidarse, se ha vuelto insostenible en un contexto de guerra y polarización. La negativa italiana a involucrarse militarmente, la suspensión de acuerdos de defensa con Israel y las críticas a la escalada bélica han tensado la relación hasta el límite.

Trump, que no tolera posiciones intermedias, ha dejado claro su veredicto: “Estoy impactado con ella”.

La ruptura entre Trump y Meloni no solo redefine la relación bilateral, sino que reconfigura el mapa político dentro de la derecha internacional.

La dirigente italiana, que buscaba liderar un bloque conservador europeo alineado con Washington, enfrenta ahora una paradoja: ser cuestionada por su principal referente ideológico.

Mientras tanto, el silencio de Meloni tras los ataques públicos añade incertidumbre sobre los próximos pasos de Roma.