Sigue el rifirrafe de Trump con el Papa León: "Irán ha matado a 42.000 manifestantes inocentes en los últimos dos meses"

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Donald Trump publicó ayer en Truth Social un nuevo mensaje dirigido al Papa León XIV en el que le pedía que alguien le informara sobre la situación en Irán y reiteraba su posición sobre las armas nucleares iraníes.

"¿Puede alguien decirle al Papa León que Irán ha matado al menos 42,000 manifestantes inocentes y completamente desarmados en los últimos dos meses, y que para Irán tener una Bomba Nuclear es absolutamente inaceptable? Gracias por su atención a este asunto. ¡AMERICA IS BACK!!! Presidente DONALD J. TRUMP", escribió el mandatario.

El mensaje representa el último capítulo de un encendido cruce de declaraciones entre Trump y el pontífice que se ha desarrollado a lo largo de esta semana.

El origen del conflicto se remonta al pasado domingo, cuando Trump atacó al Papa León XIV en la misma red social calificándolo de débil en crimen y terrible en política exterior, acusándolo de tolerar que Irán tuviera armas nucleares y de oponerse a las acciones militares de Estados Unidos contra Irán y Venezuela.

Trump también criticó que el Papa se hubiera reunido en privado con el estratega demócrata David Axelrod, calificándolo como evidencia de que el pontífice servía a la "izquierda radical".

El Papa León XIV —cuyo nombre secular es Robert Francis Prevost, nacido en Chicago en 1955 y elegido el 8 de mayo de 2025 como primer papa estadounidense— había calificado de "verdaderamente inaceptable" la amenaza de Trump de destruir "toda la civilización" iraní si no se reabrían el estrecho de Ormuz.

El lunes, durante un vuelo de Roma a Argel al inicio de una gira africana de 11 días, el Papa respondió con firmeza: "No tengo miedo" y citó el Evangelio: "Bienaventurados los constructores de paz".

Trump se negó a disculparse ayer y extendió sus ataques a la primera ministra italiana Giorgia Meloni por defender al pontífice, rompiendo públicamente lo que hasta ahora había sido una estrecha relación personal y política.

"No quiere ayudarnos con la OTAN, no quiere ayudarnos a deshacernos del arma nuclear", dijo Trump sobre Meloni, añadiendo: "Europa se está destruyendo a sí misma desde el interior" y "Ya no es la misma persona, e Italia no será el mismo país".

Meloni, por su parte, calificó de "inaceptables" los ataques de Trump al Papa durante una feria vinícola en Verona.

La cifra de 42,000 muertos en protestas iraníes que cita Trump no tiene respaldo en ninguna fuente independiente verificada: el gobierno iraní reporta 3,117; la organización no gubernamental HRANA verificó 7,015 por nombre; la relatora de la ONU estimó entre 5,000 y 20,000; y funcionarios de salud locales citaron hasta 30,000. Trump no reveló la fuente de su dato.

El conflicto se enmarca en la "Operación Furia Épica", lanzada a finales de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán, que destruyó instalaciones nucleares clave y eliminó al líder supremo Ali Jamenei. Irán respondió cerrando el estrecho de Ormuz, y Trump anunció un bloqueo naval contra el país que entró en vigor ayer.

El arzobispo de Miami, Thomas Wenski, defendió el derecho y deber de la Iglesia de opinar sobre asuntos políticos y sugirió que Trump probablemente se arrepentiría de sus comentarios.