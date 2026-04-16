Ni se te ocurra: hasta 100.000 dólares de multa por volar drones en el Mundial

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La Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos ha declarado todos los estadios y espacios de eventos del Mundial de Fútbol 2026 como zonas de exclusión de drones, con multas que pueden llegar hasta los 100.000 dólares para quienes vuelen estos aparatos sin autorización durante el torneo.

El aviso es contundente y aplica a todo el mundo, sin excepciones.

"Incluso si eres un piloto remoto experimentado o tienes una autorización estándar de espacio aéreo, no tienes permitido volar durante las ventanas activas de restricción que rodean los eventos del Mundial", advierte la FAA en su sitio oficial.

Las sanciones son de dos tipos. Las multas civiles pueden alcanzar los 75.000 dólares por violación, mientras que las multas penales de carácter criminal pueden llegar hasta los 100.000 dólares.

Además de las multas, los infractores se exponen a la confiscación inmediata del dron por parte del FBI, cargos criminales federales y arresto inmediato.

El FBI está autorizado a usar herramientas especializadas de mitigación para interceptar y confiscar cualquier dron no autorizado que sea detectado en el espacio aéreo restringido.

La FAA, el FBI y las fuerzas del orden locales monitorearán activamente el espacio aéreo utilizando capacidades federales de detección y rastreo.

La tecnología desplegada para hacer cumplir estas restricciones es de primer nivel: radar, cámaras de seguimiento óptico e infrarrojo, antenas fijas de detección, receptores de radiofrecuencia portátiles y software de inteligencia artificial como DedroneTracker.

Solo el condado de Cobb, en Georgia, sede de los partidos de Atlanta, recibió 10,7 millones de dólares en subsidios federales exclusivamente para tecnología anti-drones, reportó CBS News.

A nivel nacional, el Departamento de Seguridad Nacional destinó 500 millones de dólares a sistemas anti-drones para el torneo, priorizando la protección del evento ante posibles amenazas, según Político.

La inversión refleja la magnitud del desafío: el Mundial 2026 es el evento deportivo más grande jamás celebrado en suelo estadounidense, con 48 selecciones, 104 partidos y 11 sedes en territorio norteamericano.

Las Restricciones Temporales de Vuelo se publicarán mediante avisos oficiales entre tres y cinco días antes de cada partido, y anulan cualquier autorización previa de vuelo, incluso las licencias profesionales de piloto remoto.

"Las restricciones de espacio aéreo aplican a todos, y los permisos de despegue y aterrizaje se aplican de forma estricta", señala la FAA.

El torneo se disputará del 11 de junio al 19 de julio de 2026 en 16 ciudades de Estados Unidos, México y Canadá.

Las 11 sedes estadounidenses son Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Ángeles, Miami, Nueva York/Nueva Jersey, Filadelfia, San Francisco y Seattle. La final se jugará el 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

No es la primera vez que la FAA impone restricciones de este tipo en grandes eventos deportivos.

En el Super Bowl de 2022, celebrado en el SoFi Stadium de Los Ángeles, dos operadores recibieron multas de 16.000 y 4.000 dólares respectivamente por volar drones en espacio aéreo restringido. Las sanciones para el Mundial 2026 son significativamente más altas.