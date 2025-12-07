Miami será sede de siete partidos del Mundial de fútbol 2026: Estas selecciones estarán presentes en la Ciudad del Sol

Vídeos relacionados:

Miami se prepara para vivir uno de los momentos deportivos más importantes de su historia reciente con siete partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 que se disputarán en la Ciudad del Sol, un escenario que promete emocionar especialmente a la numerosa comunidad cubana y latinoamericana radicada en el sur de Florida.

Las selecciones de Uruguay, Brasil y Colombia, muy seguidas en Miami por sus históricas aficiones y vínculos culturales, tendrán presencia en el calendario oficial del torneo, según informó la FIFA en su página oficial.

El ente rector del fútbol mundial anunció que el estadio elegido, denominado oficialmente Miami Stadium en la comunicación del organismo, aunque mundialmente conocido como Hard Rock Stadium, acogerá cuatro partidos de la fase de grupos, un duelo de dieciseisavos de final, unos cuartos de final y el partido por el tercer lugar del campeonato.

El debut mundialista en Miami será el 15 de junio, cuando Arabia Saudí se enfrente a Uruguay en un choque del Grupo H. Los charrúas regresarán al mismo césped el 21 de junio, esta vez ante Cabo Verde. Brasil, una de las selecciones con mayor magnetismo para el público de Miami, se medirá a Escocia el 24 de junio, mientras que Colombia disputará un atractivo duelo ante Portugal el 27 de junio.

Con una capacidad para 65,000 espectadores, el Hard Rock Stadium es uno de los recintos más modernos y versátiles de Estados Unidos. Inaugurado en 1987 y completamente renovado en 2016, ha sido sede de Super Bowls, conciertos multitudinarios, carreras de Fórmula 1, el Miami Open de tenis y, recientemente, varios partidos del Mundial de Clubes FIFA 2025.

Su ubicación en Miami Gardens, una zona con fuerte presencia latina y caribeña, lo convierte en un punto estratégico para recibir a aficionados de toda la región.

El calendario mundialista en Florida continuará con un partido de los dieciseisavos de final el 3 de julio, seguido de unos cuartos de final el 11 de julio. Finalmente, el estadio será el escenario del duelo por la medalla de bronce el 18 de julio, uno de los encuentros más esperados por la afición internacional.

Para Miami, ciudad donde reside una de las mayores comunidades cubanas fuera de la isla, este Mundial representa mucho más que fútbol, es una oportunidad para mostrar su diversidad, su fuerza cultural y su identidad latinoamericana ante el mundo.

Las selecciones de la región, que históricamente han llenado estadios en Estados Unidos, volverán a convertir la ciudad en un punto de encuentro para miles de aficionados.

Según la FIFA, esta Copa del Mundo será la más grande de la historia, con 48 equipos y 104 partidos repartidos entre Canadá, México y Estados Unidos.

La final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 se disputará el 19 de julio de 2026 en el MetLife Stadium, ubicado en East Rutherford, Nueva Jersey, el recinto con mayor capacidad de todas las sedes estadounidenses.