Faltan solo 60 días para el inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026

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El mundo del fútbol entra en cuenta regresiva: faltan exactamente 60 días para que arranque la Copa Mundial de la FIFA 2026, el torneo más grande de la historia del deporte rey, que comenzará el 11 de junio con el partido inaugural en el Estadio Azteca de Ciudad de México se convertirá en el primer recinto en albergar tres Copas del Mundo.

Por primera vez en la historia, el certamen reunirá a 48 selecciones nacionales distribuidas en 12 grupos de cuatro equipos, lo que eleva el total de encuentros a 104 partidos.

También es la primera vez que tres países coorganizan el evento: Estados Unidos aportará 11 sedes, México tres y Canadá dos, para un total de 16 estadios a lo largo del continente.

La gran final está programada para el 19 de julio de 2026 en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey, poniendo fin a 39 días de competencia que prometen reescribir los récords del fútbol mundial.

El sorteo de grupos se realizó el pasado 5 de diciembre de 2025 en el Kennedy Center de Washington D.C., con la presencia del presidente Donald Trump y el titular de la FIFA, Gianni Infantino. Entre los grupos más atractivos destaca el Grupo J, donde Argentina de Lionel Messi enfrentará a Argelia, Austria y Jordania, y el Grupo K, con Portugal de Cristiano Ronaldo ante RD Congo, Uzbekistán y Colombia.

España quedó en el Grupo H junto a Cabo Verde, Arabia Saudí y Uruguay, mientras que Brasil se medirá en el Grupo C con Marruecos, Haití y Escocia. Los anfitriones también tienen definido su camino: México en el Grupo A, Estados Unidos en el Grupo D y Canadá en el Grupo B.

Un elemento de incertidumbre sacudió al torneo en marzo de 2026, cuando Irán anunció su retiro alegando conflictos bélicos, en lo que sería el primer caso de un equipo clasificado que abandona el Mundial en más de setenta años. Trump había aconsejado previamente a Irán no asistir por razones de seguridad.

La figura del presidente estadounidense es central en este Mundial. Trump se ha atribuido el mérito de haber conseguido la sede para Estados Unidos durante su primer mandato, firmó una orden ejecutiva para crear un grupo de trabajo de la Casa Blanca dedicado al torneo y participó activamente en el sorteo. Se espera que los ingresos para la FIFA superarán los 10.900 millones de dólares, convirtiendo este torneo en el más lucrativo de la historia.