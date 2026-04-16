Denuncian violencia contra migrantes en polémico centro de detención en Florida

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Una abogada presentó este jueves una declaración jurada ante un tribunal denunciando que guardias del centro de detención migratorio conocido como "Alligator Alcatraz", en los Everglades de Florida, golpearon y rociaron gas pimienta a varios detenidos el pasado 2 de abril durante una protesta interna por falta de acceso a teléfonos, reportó AP.

Según el documento legal presentado por la abogada Katherine Blankenship, los guardias comenzaron burlándose de los detenidos, luego profirieron amenazas y entraron a la celda; uno de los internos recibió un puñetazo en la cara al acercarse a un guardia, lo que desencadenó una golpiza generalizada.

Un guardia llegó a colocar la rodilla en el cuello de un detenido. Otro interno sufrió fractura de muñeca, y un hombre mayor se desmayó por falta de ventilación tras el uso de gas pimienta en celdas cerradas, según CBS News.

El caso más documentado es el del cubano Raiko López Morffi, quien fue detenido durante una cita rutinaria con autoridades migratorias y tiene orden de deportación.

En una llamada grabada por su familia y compartida con Telemundo 51, López Morffi describió su estado casi dos semanas después de los hechos: "Me duele mucho la cabeza, el pecho, me duelen las costillas, los hombros, las dos manos casi no las puedo alzar".

El propio López Morffi relató el momento de la agresión: "Me sacaron dándome patadas y piñazos hasta que me tiraron en el piso… me dieron por la cabeza y por todos lados".

Su madrastra, Lisette Champagne, detalló a Telemundo 51 que "ocho guardias le cayeron a golpes… uno le dio en el ojo, incluso hubo uno que trató de estrangularlo", y que otros presos gritaban "asesino, lo mataste".

Tras la golpiza, López Morffi fue trasladado a una celda de aislamiento durante nueve días sin recibir atención médica adecuada. El servicio telefónico fue restaurado al día siguiente del incidente sin explicación alguna por parte de las autoridades.

Las denuncias de violencia en este centro no son nuevas. En diciembre de 2025, cientos de cubanos protagonizaron una protesta masiva que fue reprimida con golpes y gas pimienta.

En febrero de 2026, la abogada Gladys Carredeguas denunció que el reguetonero cubano Abel Díaz Rodríguez, conocido como El Chulo, fue golpeado y enviado a confinamiento solitario tras reclamar medicamentos para un detenido mayor.

Amnistía Internacional calificó en diciembre de 2025 el uso prolongado de grilletes en el centro como tortura.

Alligator Alcatraz fue construido en apenas ocho días por orden del gobernador republicano Ron DeSantis mediante poderes de emergencia y abrió el 3 de julio de 2025 en el aeropuerto Dade-Collier, dentro del Big Cypress National Preserve.

Tiene capacidad para 3,000 detenidos y alberga actualmente entre 700 y 800 cubanos, el 70% de ellos sin órdenes finales de deportación, mientras migrantes de otras nacionalidades suelen permanecer solo dos o tres semanas.

El 28 de marzo de 2026, la jueza federal Sheri Polster Chappell emitió una injunción preliminar que obliga a garantizar llamadas confidenciales e inmediatas y visitas de abogados sin cita previa a todos los detenidos.

El estado de Florida anunció apelación de esa orden y ha negado las acusaciones de condiciones inhumanas, calificándolas de ataques con motivaciones políticas.