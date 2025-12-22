“Libertad”: Así fue la protesta de cientos de cubanos recluidos en Alligator Alcatraz

Un grupo de cientos de cubanos protestó este domingo en el centro detención Alligator Alcatraz ante las malas condiciones del centro de detención y exigiendo su libertad.
La protesta y el testimonio de varios reclusos I220-B que han firmado su deportación y quieren irse de EEUU, pero llevan en algunos casos más de 50 días detenidos, fueron transmitidas en directo a través de Cibercuba por la periodista Tania Costa.
El detonante de la protesta de este domingo que, según los testimonios recabados por Cibercuba, se extendió por todo el centro de detención, fue un incidente en el comedor luego de que un “señor mayor” se desnudara en protesta por la mala alimentación y fuera golpeado por los guardias.
Ante la protesta de los cubanos ante esta injusticia, los guardias respondieron con golpes y gas pimienta
“Es un abuso contra la humanidad de nosotros (…). Estamos gritando libertad, mostrando que no somos peligrosos, que no somos violentos, que somos hermanos unidos”, dijo a Cibercuba uno de los manifestantes en comunicación telefónica.
Este cubano explicó que cumplió su condena y por 13 años no cometió ningún delito en EE. UU., y aun así lo quieren mantener encerrado en el centro de detención por 180 días más.
Otro de los reclusos, Abel Ducanses Ceballos, comentó que “el agua no la están dando caliente, no nos dejan afeitarnos, nos están tratando mal”.
Algunos levan detenidos 50, 70 y hasta 90 días, “la comida malísima, tremenda hambre”.
“Nos están tratando como si estuviéramos en el camino de la muerte”, lamentó
Al parecer, luego de la magnitud de la protesta de este domingo, la empresa privada que se encarga de la administración del centro intentó negociar con los presos para pactar mejora en las condiciones del encierro”.
Centenares de cubanos permanecen detenidos en el centro conocido como Alligator Alcatraz, en Florida, sin información clara sobre su situación migratoria y bajo amenazas constantes de deportación.
Preguntas frecuentes sobre la protesta y condiciones en Alligator Alcatraz
¿Por qué protestaron los cubanos en Alligator Alcatraz?
Los cubanos protestaron en el centro de detención Alligator Alcatraz debido a las malas condiciones del centro y para exigir su libertad. El detonante fue un incidente en el comedor donde un señor mayor fue golpeado por guardias tras protestar por la mala alimentación.
¿Cuáles son las condiciones de detención en Alligator Alcatraz?
Los detenidos en Alligator Alcatraz enfrentan condiciones infrahumanas, como hacinamiento, mala alimentación, falta de atención médica y agua no potable que parece agua de charco. Las temperaturas extremas y la falta de privacidad agravan la situación.
¿Cuál es la situación legal de los detenidos cubanos en Alligator Alcatraz?
Muchos de los cubanos detenidos en Alligator Alcatraz no han recibido explicaciones sobre su estatus legal ni sobre los pasos a seguir en sus casos. Están en un limbo migratorio, con amenazas de deportación y sin acceso a asistencia legal adecuada.
¿Qué acciones han tomado las autoridades ante las denuncias en Alligator Alcatraz?
Las autoridades han negado las acusaciones sobre las condiciones inhumanas en el centro y han calificado los informes como ataques con motivaciones políticas. No se ha visto una mejora significativa en las condiciones denunciadas por los internos.
