“Libertad”: Así fue la protesta de cientos de cubanos recluidos en Alligator Alcatraz

Un grupo de cientos de cubanos protestó este domingo en el centro detención Alligator Alcatraz ante las malas condiciones del centro de detención y exigiendo su libertad.

La protesta y el testimonio de varios reclusos I220-B que han firmado su deportación y quieren irse de EEUU, pero llevan en algunos casos más de 50 días detenidos, fueron transmitidas en directo a través de Cibercuba por la periodista Tania Costa.

El detonante de la protesta de este domingo que, según los testimonios recabados por Cibercuba, se extendió por todo el centro de detención, fue un incidente en el comedor luego de que un “señor mayor” se desnudara en protesta por la mala alimentación y fuera golpeado por los guardias.

Ante la protesta de los cubanos ante esta injusticia, los guardias respondieron con golpes y gas pimienta

“Es un abuso contra la humanidad de nosotros (…). Estamos gritando libertad, mostrando que no somos peligrosos, que no somos violentos, que somos hermanos unidos”, dijo a Cibercuba uno de los manifestantes en comunicación telefónica.

Este cubano explicó que cumplió su condena y por 13 años no cometió ningún delito en EE. UU., y aun así lo quieren mantener encerrado en el centro de detención por 180 días más.

Otro de los reclusos, Abel Ducanses Ceballos, comentó que “el agua no la están dando caliente, no nos dejan afeitarnos, nos están tratando mal”.

Algunos levan detenidos 50, 70 y hasta 90 días, “la comida malísima, tremenda hambre”.

“Nos están tratando como si estuviéramos en el camino de la muerte”, lamentó

Al parecer, luego de la magnitud de la protesta de este domingo, la empresa privada que se encarga de la administración del centro intentó negociar con los presos para pactar mejora en las condiciones del encierro”.

Centenares de cubanos permanecen detenidos en el centro conocido como Alligator Alcatraz, en Florida, sin información clara sobre su situación migratoria y bajo amenazas constantes de deportación.