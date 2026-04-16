Quiénes son los vecinos de Jeff Bezos en Indian Creek, el enclave más exclusivo de Miami

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Jeff Bezos comparte vecindario en Indian Creek Island, el exclusivo enclave de Miami conocido como el "búnker de los millonarios", con algunas de las figuras más poderosas del mundo del deporte, la banca, la tecnología y el espectáculo, según reveló la cuenta de Instagram High-End Properties.

La isla, ubicada en la bahía de Biscayne en el condado de Miami-Dade, cuenta con apenas 41 lotes residenciales y una población de 84 habitantes, según el censo de 2020.

Uno de los residentes más antiguos es el cantante español Julio Iglesias, quien vive en la isla desde 1978 con una mansión valuada en aproximadamente 35.4 millones de dólares, mucho antes de que Bezos fuera siquiera conocido en el mundo empresarial.

El inversor activista de Wall Street Carl Icahn es vecino desde 1997, con una propiedad valuada en unos 45.2 millones de dólares.

Ivanka Trump y Jared Kushner se instalaron en la isla en 2021 con una mansión valuada en aproximadamente 32.2 millones de dólares.

Rakesh Gangwal, cofundador de IndiGo Airlines, una de las aerolíneas más grandes de Asia, reside allí desde 2015 con la propiedad de mayor valor entre los vecinos destacados: unos 49.1 millones de dólares.

Entre los demás residentes confirmados figuran Tom Brady, leyenda de la NFL; el banquero colombiano Jaime Gilinski Bacal; el magnate inmobiliario Don Peebles; la modelo brasileña Adriana Lima; el DJ David Guetta; y el coleccionista de arte Norman Braman.

El vecino más reciente y el que más dinero ha desembolsado es Mark Zuckerberg, director ejecutivo de Meta, quien cerró la compra de una mansión de nueve dormitorios por 170 millones de dólares el pasado 2 de marzo, estableciendo un récord en Miami-Dade County.

Zuckerberg construye actualmente en la isla una supermansión de 9,800 metros cuadrados con 24 habitaciones, ocho piscinas, cine, garaje subterráneo para veinte autos y búnker antihuracanes.

Bezos, por su parte, adquirió tres propiedades en la isla en menos de un año: la primera por 68 millones de dólares en agosto de 2023, la segunda por 79 millones en octubre de ese mismo año y una tercera por 90 millones en abril de 2024, para un total de 237 millones de dólares.

La isla cuenta con su propio gobierno municipal, policía y un sistema de seguridad perimetral que incluye acceso único por un puente custodiado con cámaras térmicas, radar que detecta movimiento a media milla de distancia y patrullas de botes.

El precio promedio de las propiedades en Indian Creek es de 24 millones de dólares, cifra que refleja la concentración de riqueza en un enclave donde, según la cuenta de Instagram High-End Properties, "cada vecino pertenece al círculo más alto de riqueza global".