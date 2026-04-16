Arrestan a cubana acusada de agredir a empleada postal en ataque racial en Miami

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Una cubana residente en Miami fue arrestada este martes acusada de agredir a una empleada del Servicio Postal de Estados Unidos, a quien intentó atropellar con su vehículo en tres ocasiones y amenazó con dispararle, en un ataque de índole racial, según informaron las autoridades.

Lourdes María Portugués, de 34 años, enfrenta cargos graves por delitos mayores tras el violento ataque contra la trabajadora de correos, una mujer afroamericana, en la Pequeña Habana.

El incidente ocurrió alrededor de las 4:25 p.m. del martes, cerca de la vivienda de la acusada, en la cuadra 1000 de Northwest 18th Place, cuando la cartera realizaba su ruta habitual de entrega de correspondencia en ese vecindario de mayoría hispana.

El informe de arresto señala que todo comenzó cuando el hijo menor de la sospechosa se acercó a la funcionaria postal para recoger el correo, momento en que Portugués le gritó al niño una frase con un insulto racial dirigido a la trabajadora: "No hables con ella, nosotros no hablamos con ne....".

La empleada respondió que sólo estaba entregando el correo, tras lo cual Portugués tomó una manguera del jardín delantero y la roció con agua, lo que llevó a la víctima a llamar al 911.

La situación escaló de forma violenta cuando Portugués tomó su bolso, se subió a su SUV Lincoln Nautilus plateado y aceleró intencionalmente hacia la trabajadora, obligándola a extender los brazos sobre el vehículo y retroceder para no ser atropellada.

Luego dio marcha atrás e intentó embestirla de nuevo, pero la mujer corrió y se resguardó detrás de un auto estacionado.

Portugués hizo entonces un giro en U al final de la cuadra y volvió a acelerar en dirección a ella, a alta velocidad, obligando a varios testigos a correr hacia la acera para evitar ser atropellados.

Tras estacionar el vehículo, Portugués entró a su domicilio y amenazó a gritos: "Te voy a disparar, tengo un arma dentro de mi casa".

El hijo menor de Portugués declaró a los agentes que la vio colocando balas en un arma dentro de su habitación. Posteriormente, al ingresar a la vivienda, los agentes encontraron una pistola de aire comprimido y municiones.

Videos de vigilancia del área corroboraron las declaraciones de la trabajadora postal, según el informe de arresto.

"Se subió a su vehículo e intentó atropellar a la cartera no una, ni dos, sino tres veces. Por suerte, la cartera no resultó herida, se llamó al 911 y llegamos al lugar", declaró el portavoz de la Policía de Miami Mike Vega.

Portugués fue detenida en el Centro Correccional Turner Guilford Knight (TGK).

Acusada comparece en corte

Este miércoles, Lourdes Portugués compareció en corte. Las acusaciones presentadas contra ella incluyen dos cargos por agresión agravada con un arma mortal con motivación de prejuicio.

La Fiscalía Estatal del condado de Miami-Dade indicó que revisará el caso para determinar si el cargo puede elevarse a delito de odio, dada la naturaleza racial del incidente.

El juez le fijó la fianza en $15,000 y ordenó que permaneciera bajo arresto domiciliario.

Según registros judiciales, Portugués ha sido arrestada con anterioridad en al menos dos ocasiones: en 2024 por agresión y otra previa, por un cargo relacionado con drogas.