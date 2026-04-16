Déficit crítico: más de la mitad del país quedará a oscuras este jueves

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Cuba enfrenta este jueves uno de los peores días de su prolongada crisis energética, con un déficit proyectado de 1,842 MW para el horario pico nocturno y una afectación estimada de 1,872 MW en este horario.

Esto se traduce en que quedará sin electricidad, simultáneamente, más del 62% del territorio nacional.

La Unión Eléctrica (UNE) informó que a las 06:00 horas de este jueves la disponibilidad del Sistema Electroenergético Nacional (SEN) era de apenas 1,217 MW frente a una demanda de 2,110 MW, con 1,023 MW ya afectados desde la madrugada.

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La jornada del miércoles no ofreció alivio alguno. "En el día de ayer se afectó el servicio por déficit de capacidad durante las 24 horas y se ha mantenido la afectación durante la madrugada de hoy. La máxima afectación por déficit de capacidad de generación en el día de ayer fue de 1,671 MW a las 20:20 horas".

Los apagones en la isla se han agravado en los últimos meses a raíz del déficit de combustible en la isla, especialmente después del cese de suministro desde Venezuela.

El gobernante Miguel Díaz-Canel admitió este jueves, en un acto oficial celebrado en la esquina de 23 y 12 del Vedado, en La Habana, que Cuba carece de combustible absolutamente para casi todo, en uno de los reconocimientos más crudos que ha hecho públicamente sobre el colapso que vive el país.

La confesión se produjo durante el discurso conmemorativo del 65 aniversario de la proclamación del carácter socialista de la Revolución y el Día del Miliciano, un acto cargado de consignas que contrastó de forma llamativa con la gravedad de lo que el propio Díaz-Canel describió.