"Haití no tiene régimen comunista": El argumento de Lula para defender la dictadura en Cuba

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El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva volvió a defender al régimen cubano este jueves en una entrevista exclusiva con El País, publicada desde Brasilia, usando la situación de Haití como escudo para eludir cualquier crítica a la dictadura de La Habana.

Ante la pregunta directa de si el régimen cubano caerá, respondió: "Setenta años de bloqueo no tienen explicación. Si quienes no simpatizan con el régimen cubano estuvieran preocupados por el pueblo cubano, ¿por qué no están preocupados por Haití, que no tiene régimen comunista?".

Y agregó: "Cuba necesita una oportunidad. ¿Cómo puede sobrevivir un país sin recibir alimentos ni energía?".

Con esa respuesta, el mandatario trasladó toda la responsabilidad de la crisis cubana al embargo estadounidense, sin mencionar en ningún momento la represión política, los presos de conciencia ni las décadas de violaciones a los derechos humanos documentadas por organismos internacionales.

El argumento no es nuevo ni original. El pasado 4 de marzo, durante la apertura de la 39ª Conferencia Regional de la FAO para América Latina y el Caribe en Brasilia, Lula ya había recurrido a la misma comparación con Haití para blindar al régimen.

En aquella ocasión afirmó: "Cuba no está pasando hambre porque no sepa producir o no sepa construir su energía. Cuba está pasando hambre porque no quieren que tenga acceso a las cosas que todo el mundo debería tener derecho".

Este patrón de argumentación -usar la tragedia haitiana como escudo para blindar al régimen cubano de cualquier crítica- es una táctica recurrente en sectores de la izquierda radical.

El exvicepresidente español Pablo Iglesias recurrió al mismo recurso retórico en octubre de 2025, cuando afirmó que si el comunismo cae en Cuba, el país se convertiría en "una democracia como Haití, con hambre, violencia, analfabetismo y ausencia absoluta de servicios".

Lo que Lula omite sistemáticamente es contundente: según Prisoners Defenders, Cuba tiene al cierre de marzo un total de 1,250 presos políticos, entre ellos 131 mujeres y 31 menores. Desde julio de 2021 hasta ese mismo mes, el régimen ha acumulado 2,026 presos políticos, con un promedio de 14 nuevos detenidos por mes en lo que va de este año.

El pasado 9 de abril, el gobierno cubano anunció la liberación de 2,010 reclusos como supuesto "gesto humanitario", pero ningún preso político fue incluido en esa medida, según denunciaron Human Rights Watch, Prisoners Defenders y Justicia 11J.

En marzo pasado, además, el régimen desató una ola de arrestos en barrios como Guanabacoa, en lo que activistas describieron como una "verdadera cacería" contra manifestantes.

La postura de Lula hacia Cuba tiene una larga trayectoria de complicidad.

En agosto de 2025, tras las sanciones de Estados Unidos al programa Mais Médicos -que emplea a 2,659 médicos cubanos bajo condiciones que Washington califica de "exportación de mano de obra coercitiva", ya que el régimen retiene entre el 70 % y el 85 % de sus salarios-, Lula instó a Estados Unidos a aceptar que "hizo una guerra, perdió" y a dejar a los cubanos "vivir en paz".

En enero de 2026, salió en defensa de Nicolás Maduro tras su captura por Estados Unidos, calificando la operación de "afrenta a la soberanía", sin mencionar la represión chavista.

La congresista cubanoamericana María Elvira Salazar fue directa al evaluar esta postura en agosto de 2025: "Cada día es más evidente la profunda admiración de Lula por la dictadura cubana y sus verdaderas intenciones de convertir a Brasil en otra Cuba: sin libertad de expresión, encarcelando a los disidentes políticos y aplastando cualquier voz opositora".