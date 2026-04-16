Cubana vivió bajo amenazas y vigilancia en Florida: El jurado declara culpable a su explotadora

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Un jurado del condado de Palm Beach, Florida, declaró culpable a Geisy Rodríguez Brito, de 33 años y residente de Royal Palm Beach, de trata de personas por haber trasladado ilegalmente a una mujer cubana a Estados Unidos y someterla a explotación sexual mediante amenazas, vigilancia y confiscación de documentos.

El veredicto fue anunciado el miércoles por la fiscal estatal del 15.º Circuito Judicial, Alexcia Cox, tras un juicio celebrado la semana pasada en el que las pruebas demostraron que Rodríguez Brito manipuló, intimidó y restringió la libertad de la víctima de 27 años para su propio beneficio económico.

El jurado la declaró culpable de trata de personas y uso ilegal de un dispositivo de comunicación bidireccional, aunque la absolvió de los cargos de obtener beneficios económicos de la prostitución y manipulación de testigos.

Según las pruebas presentadas, Rodríguez Brito ayudó a transportar a la víctima desde Cuba a Estados Unidos en octubre de 2022, junto a un coacusado identificado como Leonel Harari, por decenas de miles de dólares.

Una vez en el condado de Palm Beach, la obligaron a trabajar en clubes de entretenimiento para adultos en el centro del condado y a realizar actos sexuales con clientes para pagar una deuda que, según declaró la propia víctima durante el juicio, nunca disminuía sin importar cuánto pagara.

Rodríguez Brito confiscó el pasaporte cubano de la víctima y otros documentos importantes para limitar su capacidad de escapar, y la amenazó con denunciarla a las autoridades de inmigración si no cumplía sus exigencias.

La víctima también encontró fotografías en su buzón que indicaban que la estaban siguiendo.

Para vigilar sus movimientos de forma encubierta, Rodríguez Brito llegó a coser un dispositivo de rastreo en la ropa de la víctima, según reveló la fiscalía.

La víctima inicialmente dudó en acudir a la Oficina del Sheriff del Condado de Palm Beach por temor a su situación migratoria, pero las autoridades le aseguraron que no sería deportada por denunciar los hechos.

Rodríguez Brito fue arrestada en 2023 tras la investigación de la Oficina del Sheriff. Su coacusado, Leonel Harari, se declaró culpable en junio del año pasado de trata de personas y de obtener beneficios de la prostitución, y fue condenado a tres años de libertad condicional y diez días de cárcel, con crédito por el tiempo ya cumplido.

El caso fue procesado por las fiscales adjuntas Victoria Thacker y Amanda McCabe.

Este caso sigue un patrón documentado de redes que explotan a migrantes cubanas en Florida mediante el sistema de deuda por traslado cobran decenas de miles de dólares por el ingreso ilegal a EE.UU. y luego obligan a las víctimas a trabajar para saldar una deuda que nunca se extingue, usando la amenaza de deportación como herramienta de control.