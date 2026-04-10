Alerta en playas de Florida: múltiples muertes por corrientes de resaca en las últimas dos semanas

El Servicio Meteorológico Nacional de Miami (NWS Miami) confirmó este jueves que varias personas han muerto y otras han resultado heridas por corrientes de resaca y oleaje peligroso en la costa este del sur de Florida durante las últimas dos semanas, y advirtió que las condiciones siguen siendo peligrosas.

"Las condiciones peligrosas en las playas continúan hoy en la costa este del sur de Florida, confirmadas por cámaras de playa y videos en redes sociales. Lamentablemente hemos tenido varias muertes y heridos relacionados con corrientes de resaca y oleaje peligroso en las últimas dos semanas. Si tienes dudas, no te aventures al agua", publicó la agencia en su cuenta oficial.

Entre los casos fatales documentados destaca el de Ryan Jennings, padre de 46 años oriundo de North Yarmouth, Maine, quien murió el 1 de abril en Juno Beach al rescatar a dos de sus hijos atrapados por una corriente de resaca.

El incidente ocurrió alrededor de las 3:25 p.m. en el bloque 1000 de Ocean Drive, en una zona sin vigilancia de salvavidas.

Jennings logró lanzar a uno de sus hijos a la orilla y mantener al otro fuera del agua, pero se agotó y fue sacado inconsciente del mar por socorristas y testigos.

Fue trasladado al Jupiter Medical Center, donde fue declarado muerto, reportó ABC.

El 5 de abril, otro padre de tres hijos murió ahogado en Pompano Beach también mientras rescataba a sus hijos de una corriente de resaca.

Fue encontrado inconsciente cerca de 10 N. Pompano Beach Blvd. y trasladado a Broward Health North, donde falleció pese a los esfuerzos de reanimación.

El volumen de rescates en el período ha sido extraordinario. Solo en Miami-Dade, entre el 29 de marzo y el 5 de abril, se registraron 509 incidentes de rescate acuático, de los cuales 330 —aproximadamente el 65%— involucraron corrientes de resaca.

Según Local 10, durante el fin de semana de Pascua, Hollywood Ocean Rescue realizó 20 rescates de 33 personas, Fort Lauderdale superó los 100 rescates y Miami-Dade acumuló más de 240 rescates solo en esos dos días, reportó Miami Herald.

La causa meteorológica principal ha sido un frente estacionario con vientos persistentes del noreste de hasta 35 mph, que generó olas de entre cinco y diez pies (1.5 a tres metros) y corrientes de alto riesgo en los condados de Palm Beach, Broward y Miami-Dade.

Este jueves, el agua de Palm Beach fue descrita por el meteorólogo James Wieland como "turbia y marrón con espuma marrón" y condiciones "peligrosas", lo que ilustra la persistencia del fenómeno.

El NWS Miami había emitido la alerta de alto riesgo de corrientes de resaca desde el 30 de marzo, extendiéndola múltiples veces hasta este jueves. A pesar de las banderas rojas y las advertencias oficiales, los bañistas continuaron entrando al agua, lo que derivó en el elevado número de rescates y víctimas fatales.

Este episodio se suma a un patrón recurrente en Florida: en junio de 2023 se registraron 12 muertes por corrientes de resaca en dos semanas, y en abril de 2025 un niño de 12 años murió arrastrado en Fort Lauderdale.

Las corrientes de resaca causan más de 100 muertes anuales en Estados Unidos y representan más del 80% de los rescates en playas con oleaje, según el propio NWS.