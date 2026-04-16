Madre cubana con cáncer pide ayuda en Hialeah : Esta es su complicada situación

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Yudit Sierra Núñez, una madre cubana de 40 años residente en Hialeah, en el condado de Miami-Dade, enfrenta una batalla contra un cáncer agresivo mientras trabaja a tiempo completo para sobrevivir y mantener a su hija en Cuba.

Diagnosticada con un cáncer relacionado con el síndrome de Lynch, Yudit tiene afectación en los ovarios, el colon, el hígado y los ganglios linfáticos del abdomen, y recibe tratamiento simultáneo de quimioterapia y radioterapia.

Sigue trabajando a tiempo completo porque no tiene otra opción.

Tiene que pagar renta, comida y cuentas mientras su cuerpo está pasando por tratamiento", escribió María José Santamaría, la amiga que organizó la campaña de recaudación en GoFundMe, publicada el pasado 24 de marzo.

La situación de Yudit se agrava por una cadena de golpes simultáneos: su esposo la abandonó en medio del diagnóstico y el tratamiento, y la persona que cuidaba a su hija en Cuba -su propia madre- falleció recientemente a causa de cáncer de colon.

"Hoy, Yudit está completamente sola enfrentando una enfermedad grave, con responsabilidades que no se detienen. No hay pausa para ella. No hay tiempo para recuperarse sin preocuparse por el dinero", describe Santamaría en la página de la campaña.

Los amigos cercanos de Yudit crearon la campaña prácticamente en contra de su voluntad, pues ella se oponía a pedir ayuda pública.

"A ella le da mucha pena pedirle ayuda a la comunidad", explicó también el periodista de Univision, Javier Díaz, quien difundió el caso en un video en Facebook que se viralizó en la últimas horas.

El cáncer que padece Yudit está vinculado al síndrome de Lynch, un trastorno genético hereditario que aumenta significativamente el riesgo de desarrollar cáncer colorrectal, de ovarios, hígado y otros órganos.

La meta original de la campaña es recaudar 30,000 dólares para cubrir renta, gastos básicos y costos del tratamiento. Hasta el momento, la campaña ha reunido 8,383 dólares a través de 225 donantes, sobre una meta intermedia de 12,000.

Campaña en favor de Judit Sierra (Fuente: Captura de GoFundMe)

"Tiene que elegir entre descansar o seguir trabajando para sobrevivir", resume Santamaría, en una frase que condensa la dureza de lo que enfrenta esta madre cubana cada día.

El caso de Yudit refleja una realidad frecuente entre inmigrantes cubanos en el sur de Florida: la ausencia de red de apoyo familiar, las dificultades para costear tratamientos oncológicos y la necesidad de recurrir al financiamiento colectivo para sobrevivir.

Hialeah es la ciudad con mayor concentración de cubanos y cubanoamericanos en Estados Unidos, y su comunidad ha respondido con solidaridad ante situaciones similares en el pasado.