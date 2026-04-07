Tekashi 6ix9ine confirmó esta semana que su novia cubana, Aliday Alter, está embarazada, y que el bebé será el primer hijo en común de la pareja.

El rapero lo reveló primero en un stream junto a los creadores de contenido Adin Ross y N3on, con la naturalidad que lo caracteriza: Se quedó embarazada mientras yo estaba en la cárcel, dijo sin rodeos, ante la sorpresa de sus anfitriones. Sobre el sexo del bebé, aclaró que aún no lo saben: "No tenemos género todavía".

Días después, en una entrevista en el programa "Hoy Día" de Telemundo conducida por Penélope Menchaca, el artista mostró una faceta más reflexiva y emotiva sobre su próxima paternidad.

Cuando Menchaca le preguntó qué ejemplo quería darle a su hijo, Tekashi respondió con una honestidad que sorprendió: "Yo nunca tenía una pareja donde yo puedo crear una familia, ¿me entiendes? Siempre hay ese conflicto y ese choque. Pues en esta quiero crear una familia".

El rapero, que tiene 29 años y cumplirá 30 en unas semanas, también habló de su propósito de vida: "Ya tengo 29. Yo quiero, ya sabes. Yo sé que yo tengo un propósito. Mi propósito es ayudar, ayudar a los demás".

Ante la conductora, que le pidió que no regresara a la cárcel, Tekashi respondió con una sola palabra: "Prometido".

Aliday Alter es una joven cubana de 29 años radicada en Miami con quien Tekashi inició su relación en abril de 2025, poco después de su ruptura con la cantante cubana Hallel Génesis.

Desde el principio, la pareja no ha escatimado en demostraciones públicas: en septiembre de 2025, Aliday se tatuó el rostro completo del rapero, incluyendo el "69" en la frente, en su cuello.

Los rumores de embarazo no son nuevos: en agosto de 2025 ya circuló una foto viral donde Tekashi abrazaba el vientre de Aliday, pero ninguno de los dos lo confirmó en ese momento.

Tekashi salió el 2 de abril del Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, donde cumplió tres meses por violar su libertad condicional. El bebé en camino sería su tercer hijo: el rapero ya tiene dos hijas reconocidas de relaciones anteriores, mientras que Aliday tiene un hijo de una relación previa.

En "Hoy Día", Tekashi cerró con una reflexión que resume el momento que vive: "Dios me ha bendecido en esta vida tanto, tanto, tanto... desde venir de pobre, de mi mamá recoger latas en Brooklyn, a yo ser el rapero más grande americano del mundo".