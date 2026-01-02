Guardia Costera suspende búsqueda de pasajera de 77 años que cayó de un crucero cerca de Cuba

Vídeos relacionados:

La Guardia Costera de Estados Unidos (USCG) informó la noche del 1 de enero que suspendió la búsqueda de una mujer de 77 años desaparecida tras caer por la borda del crucero Nieuw Statendam, mientras la embarcación navegaba en aguas cercanas a la costa norte de Cuba.

A través de su cuenta oficial en X, la USCG comunicó que la operación de rastreo se detuvo "a la espera de nueva información", luego de que tanto el personal del crucero como las tripulaciones de la Guardia Costera realizaran un despliegue de búsqueda que se extendió durante aproximadamente ocho horas en una zona marítima de 690 millas cuadradas.

Horas antes, la propia Guardia Costera había detallado que sus tripulaciones se encontraban activamente buscando a la pasajera, quien cayó por la borda del Nieuw Statendam a unas 40 millas al noreste de Sabana, en la costa norte de Cuba.

En esas labores participaron el Cutter William Trump y un helicóptero MH-60 de la Estación Aérea Clearwater, que realizaron patrullajes aéreos y marítimos sobre el área.

El caso se originó cuando la pasajera, de 77 años, cayó al mar desde el crucero de la línea Holland America Line mientras este transitaba por el Caribe.

Hasta el momento no se ha revelado la identidad de la mujer y las circunstancias exactas del incidente permanecen bajo investigación.

El Nieuw Statendam, con 975 pies de eslora y capacidad para casi 2,700 huéspedes, zarpó del Puerto Everglades, en Fort Lauderdale, el 27 de diciembre. Su itinerario incluía una escala en Key West antes de regresar a Florida.

Desde que se conoció la emergencia, la compañía propietaria del buque expresó que ha estado cooperando con las autoridades estadounidenses y que su prioridad es apoyar los esfuerzos de localización y brindar asistencia a los familiares de la pasajera desaparecida.

Durante las primeras horas del operativo, la USCG movilizó recursos aéreos y marítimos bajo los protocolos de búsqueda y rescate, en coordinación con la tripulación del crucero y el sistema regional de vigilancia marítima.

Las autoridades señalaron que la zona donde ocurrió la caída presentaba condiciones de mar complejas, lo que dificultó las labores de rastreo.

Aunque en comunicados previos la Guardia Costera había indicado que mantendría activos los protocolos mientras existieran posibilidades de hallar a la pasajera, la institución confirmó ahora la suspensión del operativo principal, dejando abierta la posibilidad de reanudarlo si surge nueva información que permita retomar la búsqueda.