Oraisa Estrada, la cubana que alzó su voz en la ONU: "Nosotras no somos la Cintumbare"

Oraisa Estrada, la activista cubana afrodescendiente que esta semana desató una ovación en el V Foro Permanente de la ONU sobre Poblaciones de Ascendencia Africana, en Ginebra, lanzó un mensaje directo a sus hermanas dentro de la isla y rechazó con firmeza el personaje de la "Cintumbare" como imagen fabricada por el régimen para ridiculizar a las mujeres cubanas.

"Nosotras no somos la Cintumbare. Le digo al resto de América que se piensan que todas las cubanas somos Cintumbare. No, las cubanas somos así graciosas, nos reímos, tenemos nuestro modo de hablar con gracia, pero no somos ese personaje que Sandro Castro y el régimen han querido poner en las redes para que crean que las cubanas somos así. No imiten, que quien imita, fracasa", afirmó.

En una entrevista en CiberCuba, tras su intervención en el foro, celebrado del 14 al 17 de abril en el Palais des Nations de Ginebra, Estrada coincidió en señalar que el régimen usa las drogas como herramienta de control social en los barrios periféricos donde vive la mayoría de la población afrodescendiente.

La activista, miembro de Cubanos por el Progreso y la Integración en Valencia, dirigió un llamado a las mujeres cubanas afrodescendientes para que canalicen su valentía hacia la lucha política y no hacia enfrentamientos entre ellas.

"Hay muchas maneras de acabar con ese régimen. No digan esas palabrotas que no les sirven de nada. Utilicen sus bozarrones, utilicen su fuerza para acabar con el régimen", les dijo.

Estrada recordó a las presas políticas que permanecen en las cárceles cubanas, incluyendo a una madre de dos hijos pequeños, que no murió en prisión, "la mataron" y apeló a exhibir ahora la misma valentía que mostraron quienes salieron a las calles el 11 de julio de 2021.

La activista también subrayó el simbolismo racial de lo ocurrido en la ONU, donde el representante oficial cubano intentó silenciarla en un foro dedicado precisamente a los derechos de los afrodescendientes.

"El representante de Cuba, como la mayoría de los que tienen cargos políticos en la Isla, de piel blanca, y la afrodescendiente defendiendo a nuestros presos políticos, y ese señor de piel blanca en un foro de afrodescendientes dice que no, que no puede continuar denunciando lo que está pasando en el régimen con los afrodescendientes. Es que es muy simbólico", señaló Tania Costa, periodista de CiberCuba, en su entrevista a Oraisa Estrada, cuya intervención en la ONU se viralizó.

Tras su intervención en Ginebra, Estrada se prepara para viajar este sábado a Barcelona, donde planea protestar frente a las cumbres progresistas lideradas por el presidente español Pedro Sánchez, a las que asistirán mandatarios que apoyan al régimen cubano.

Durante la entrevista con CiberCuba, Estrada también contó que hubo un momento muy emotivo cuando la reina madre africana, presente en el foro, se le acercó después de su intervención y le transmitió un mensaje que la activista lleva consigo: "Sigue hablando bonito al mundo y grítale al poder. Dile tu verdad al poder".