Cubana denuncia al régimen en la ONU y desata ovación internacional: "Intentaron silenciarme"

La activista cubana Oraisa Estrada Velma denunció la represión del régimen cubano contra los afrodescendientes ante el Quinto Foro Permanente de las Naciones Unidas sobre Poblaciones de Ascendencia Africana, celebrado en el Palais des Nations, en Ginebra.

Estrada Velma, miembro de la organización Cubanos por el Progreso y la Integración en Valencia (CPIV), con sede en España, intervino en el foro con un discurso de poco más de cinco minutos en el que nombró casos concretos de presos políticos y denunció torturas físicas y psicológicas contra quienes disienten en la isla.

"Como una mujer afrodescendiente, libre, cubana, hoy levanto mi voz por aquellos a quienes se les ha intentado arrebatar todo. Su libertad, su dignidad y hasta su humanidad", declaró la activista, quien también cuestionó el indulto anunciado por el régimen el 3 de abril de 2026, señalando que no representó una liberación real de los presos políticos.

En su intervención, Estrada Velma citó datos del informe semestral de Cubalex documentó 246 eventos violatorios de derechos humanos en Cuba, y señaló que, según Prisoners Defenders, al cierre de febrero de 2026 había 1,214 presos políticos en la isla, muchos de ellos afrodescendientes.

Entre los casos que mencionó se encuentra el de Donaida Pérez Paseiro, presidenta de la Asociación Yoruba Libre, quien ha sido redetenida en varias ocasiones por las autoridades cubanas tras haber sido liberada.

En medio de su intervención, la delegación oficialista cubana intentó hacerla callar invocando un artículo del reglamento de la ONU, una maniobra para interrumpir la intervención que no es nueva.

En 2018, la embajadora cubana ante la ONU protagonizó un episodio similar al intentar impedir que activistas cubanos tomaran la palabra en espacios internacionales, evidenciando el patrón sistemático del régimen de silenciar las voces críticas incluso fuera de sus fronteras.