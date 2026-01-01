X Alfonso responde al régimen cubano tras incidente en FAC: “No me vengan con cuentos ni campañas oficiales de discursos vacíos”

X Alfonso Foto © Facebook

Vídeos relacionados:

Ver más

El músico X Alfonso respondió este jueves al Ministerio de Cultura y al Instituto Cubano de la Música (ICM) tras el incidente de presunta discriminación ocurrido en la Fábrica de Arte Cubano (FAC), institución que dirige.

En una extensa publicación en redes sociales, el artista rechazó las acusaciones de racismo y arremetió contra lo que calificó como una “campaña oficial de discursos vacíos”.

“Nací en 1972, en Luyanó, en Mangos 208, un barrio humilde. Mi bisabuela era hija de esclavos. Con más de medio siglo a cuestas, no me vengan con cuentos ni con campañitas oficiales de discursos vacíos”, escribió X Alfonso en un mensaje dirigido directamente a los funcionarios del Ministerio de Cultura y del ICM.

El músico aclaró un hecho ocurrido el 26 de diciembre, tras el cual un joven identificado como Kevin denunció en redes sociales haber sido impedido de entrar a la FAC junto a dos amigas bajo el argumento del “derecho de admisión”.

Publicación en Facebook

X Alfonso explicó que el incidente fue un “malentendido” y que el joven fue confundido con otra persona previamente involucrada en hurtos dentro del espacio cultural.

Lo más leído hoy:

“Lo confundieron con una persona que ha estado cartereando al público asistente a FAC, y por precaución no lo dejaron entrar. Fatal la equivocación, fatal todo, porque el muchacho pagó por una serie de eventos que hace años hemos vivido en FAC y lo lamentamos profundamente”, señaló el músico, quien dijo haberse comunicado personalmente con la víctima para ofrecerle disculpas.

Tras explicar que el joven entendió lo que había ocurrido, el fundador de la FAC calificó de “surrealista” la reacción oficial que, según dijo, busca “desacreditar” el proyecto acusándolo de racismo institucional.

El prestigioso músico cubano también arremetió contra el comunicado oficial difundido por las autoridades culturales -que se agarraron del término “derecho de admisión” para criticar la Fábrica de Arte- y lo calificó de hipócrita.

“La absurda utilización del derecho de admisión”, recordó Alfonso citando la nota del ICM, “es lo que muchos vivimos durante años a la edad de Kevin. Nos negaban la entrada a hoteles por ser cubanos, a círculos de playa, a tiendas para extranjeros, a espacios donde solo se entraba siendo familiar de un militar. Y hoy, la realidad nos niega el acceso a lo necesario para sobrevivir porque se vende en una moneda que no ganamos”.

El artista consideró que el discurso de igualdad y justicia social que defienden las instituciones culturales “no tiene respaldo en la realidad del país”.

“Dejemos la frase ahí —citó irónicamente—: ‘La Revolución y sus instituciones están y estarán siempre al servicio del pueblo’. Esa es la gran mentira”, apuntó.

En su texto, X Alfonso aseguró que la Fábrica de Arte Cubano mantiene una relación tensa con las autoridades desde hace años.

“Somos una espina en el zapato del Ministerio de Cultura desde julio de 2018. Cada semana es lidiar con absurdos, censuras y falta de diálogo. Tienen el poder para cerrar físicamente este local, pero no podrán apagar lo que es este proyecto ni las voces de quienes estamos involucrados”, afirmó.

El músico denunció también la campaña en redes sociales impulsada por cuentas afines al régimen, que han acusado a la FAC y a su familia de “elitismo” y “racismo”, calificándolas de “comentarios fascistas de perfiles sin rostro” y de “mal periodismo”.

“A los que se atrevieron a hablar mal de mis padres, les deseo lo peor”, escribió en referencia a los destacados músicos Ele Valdés y Carlos Alfonso, fundadores del grupo Síntesis.

X Alfonso insistió en que el “derecho de admisión” en la FAC se aplica únicamente por motivos de seguridad y no por razones de raza o estatus social.

“Se utiliza solo para evitar el acceso a personas con antecedentes delictivos dentro del propio espacio, o que lleguen en evidente estado de embriaguez o drogadas, poniendo en riesgo al público”, aclaró.

El artista cerró su mensaje dirigiéndose a los trabajadores y seguidores de la FAC: “A todos los fabricantes de arte, artistas, seguidores inseparables y trabajadores de FAC, les deseo un año nuevo lleno de esperanza y luz. La necesitamos”.

Las declaraciones de X Alfonso se suman a las de su hermana, Eme Alfonso, quien el miércoles también defendió públicamente a su familia y negó cualquier acto de racismo, en medio de una polémica que ha puesto al régimen cubano a la defensiva ante una ola de críticas en redes sociales.

La FAC es uno de los espacios culturales más grandes del país actualmente y uno de los que mejor funciona gracias al trabajo de X Alfonso, quien ha logrado transformar una antigua fábrica de aceite en un gran laboratorio de creación interdisciplinario que expone lo mejor del arte contemporáneo de Cuba.

El espacio cuenta con varias salas, donde dialogan diversas manifestaciones artísticas con un enfoque social y comunitario. También tiene un espacio para conciertos.