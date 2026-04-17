Detienen a matrimonio en Palma Soriano por vender viandas y protestar contra multa de 16 mil pesos

Un matrimonio de Palma Soriano, Santiago de Cuba, permanece detenido de forma arbitraria desde el domingo 13 de abril tras protestar contra una multa de 16,000 pesos que un inspector impuso al esposo por vender viandas.

Alexeis Serrano Águila, cuentapropista y opositor, fue citado ese día a la estación policial de Palma Soriano y quedó detenido al presentarse. Cuando su esposa, Delis Frómeta Suárez, acudió a indagar por él, también fue arrestada.

Todo se desencadenó el viernes 11 de abril, cuando un inspector multó a Serrano Águila por vender viandas. La pareja protestó públicamente y el video de la reacción de Frómeta Suárez circuló en redes sociales, donde se le escucha interpelar a sus conciudadanos: "¿Hasta cuándo cubanos van a estar con la lengua metida en el trasero? Por eso Cuba está así, porque nadie reclama sus derechos".

Ambos están acusados del delito de desacato y enfrentan el riesgo de pasar a prisión provisional a la espera de juicio.

El caso fue denunciado públicamente por el activista José Raúl Gallego, quien advirtió que el matrimonio se mantiene detenido "arbitrariamente, acusados de desacato y en peligro de pasar próximamente a prisión provisional".

Cubalex denunció el caso como una grave violación de derechos humanos, alertando sobre la situación de incomunicación de ambos detenidos y el deterioro de su estado de salud. Según esa entidad, Alexeis Serrano Águila se encuentra en huelga de hambre, mientras que Delis Frómeta Suárez —quien padece enfermedades crónicas— no ha recibido atención médica adecuada. La organización advirtió, además, sobre el riesgo para la vida de ambos y exigió su liberación inmediata.

X / Cubalex

La situación familiar es crítica. La detención de este matrimonio ha colocado a sus dos hijas jóvenes en una situación extrema de vulnerabilidad, desprotegidas económicamente y teniendo que hacerse cargo de su abuela, sin apenas recursos.