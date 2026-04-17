Mariela Castro: "El pueblo cubano está dispuesto a resistir"

Mariela Castro Espín, directora del Centro Nacional de Educación Sexual (CENESEX) y diputada de la Asamblea Nacional de Cuba, aseguró que el pueblo cubano está dispuesto a resistir las presiones de Estados Unidos y que ninguna fuerza externa ha podido "anular la capacidad de resistencia" de la isla.

Las declaraciones fueron realizadas en marzo durante la visita de la delegación europea del Convoy Solidario "Nuestra América" al CENESEX y difundidas esta semana por Cubainformación TV en una entrevista de 44 minutos.

"Hay dolor, hay mucho dolor, hay mucha preocupación, pero también nos estamos ocupando porque nosotros deseamos la paz, sobrevivir en paz", afirmó Castro. sin ceder, sin ponernos de rodillas, sin aceptar imposiciones."

Castro reconoció la gravedad de la crisis que atraviesa Cuba, marcada por apagones de hasta 18 horas diarias y escasez de combustible, medicamentos y alimentos, pero atribuyó la situación al embargo estadounidense y no a las políticas del régimen.

"Gobernar un país asediado tan fuertemente por la potencia militar más poderosa de la historia es muy difícil", sostuvo, y añadió que el sistema eléctrico cubano "está muy obsoleto porque justamente por el bloqueo no hemos podido modernizarlo".

Sobre la solidaridad internacional representada por el convoy, Castro señaló que "la solidaridad no va a cubrir las necesidades de nuestro pueblo", pero que tiene "un sentido espiritual, un sentido muy humano que da mucha fuerza".

"No estamos aislados totalmente. El mundo, los pueblos están junto a nosotros y este convoy viene en representación de ese sentir de los pueblos. Eso para nosotros tiene un valor incalculable", expresó.

En uno de los pasajes más agresivos de la entrevista, Castro calificó al presidente Donald Trump de ignorante profundo que de política no sabe nada y mucho menos de derechos humanos, y afirmó que "repite cualquier idiotez que le digan cada cinco minutos".

También acusó a Estados Unidos de reclutar lo que llamó "mercenarios LGBT" en Cuba para crear una "oposición ficticia" y desestabilizar al régimen, y aseguró que esos intentos "les ha salido muy mal".

Castro invocó el legado de Fidel Castro para justificar la postura del régimen: "Aunque desaparezcan todo el Comité Central del Partido, el pueblo va a seguir luchando. Aunque desaparezcan todo lo que hemos logrado, se va a seguir la lucha."

El Convoy "Nuestra América", que reunió a unos 650 activistas de 33 países, llegó al puerto de La Habana el 24 de marzo con unas 30 toneladas de ayuda humanitaria que incluían alimentos, medicamentos y paneles solares.

Las declaraciones de Castro se producen en el contexto de la peor crisis energética de Cuba en décadas, agravada por la interrupción del suministro de petróleo venezolano desde noviembre de 2025 y la Orden Ejecutiva 14380 de la administración Trump, que impone aranceles a países que suministren crudo a la isla.

El propio Miguel Díaz-Canel reconoció el pasado miércoles que Cuba carece de combustible absolutamente para casi todo, en lo que supone una admisión pública inusual de la magnitud de la crisis que padece el pueblo cubano.