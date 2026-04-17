UPEC llama a imponer su "verdad" ante "las mentiras" sobre Cuba

La Unión de Periodistas de Cuba (UPEC) aprovechó la inauguración del V Coloquio Internacional "Patria con Fidel", celebrada este jueves en La Habana, para convocar a construir un frente propagandístico global que contrarreste lo que el régimen denomina "mentiras" sobre la Isla.

El evento sesiona hasta este sábado en la Estación Cultural de Línea y 18, en el Vedado, y reunió a más de 150 delegados de unos 25 países, representando medios de comunicación nacionales e internacionales y plataformas digitales.

A la inauguración asistieron el presidente Miguel Díaz-Canel, el secretario de organización del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC), Roberto Morales Ojeda, y el canciller Bruno Rodríguez Parrilla, lo que evidencia el respaldo político de primer nivel que el régimen otorga al encuentro.

El presidente de la UPEC, Ricardo Ronquillo Bello, pronunció el discurso inaugural y fijó el tono del encuentro con una convocatoria abierta a la movilización comunicacional en defensa del régimen: "Debemos unirnos, forjar un frente común universal contra la mentira organizada, oponerle una operación verdad como aquella que armó ante las iniciales campañas difamatorias contra la revolución".

Ronquillo evocó la llamada "Operación Verdad", una iniciativa de Fidel Castro en 1959 para contrarrestar la cobertura negativa de la prensa internacional sobre los fusilamientos revolucionarios, convocando a periodistas extranjeros a La Habana.

El presidente de la UPEC calificó el coloquio como el "Girón comunicacional del siglo XXI" y llamó a combatir lo que denominó el "nuevo desorden informacional comunicacional mundial", en referencia al ecosistema digital que escapa al control del régimen.

El evento está dedicado al centenario del natalicio de Fidel Castro y al 65 aniversario de la victoria de Playa Girón, dos efemérides de alto valor simbólico para la dictadura cubana.

El coloquio incluye paneles sobre "Hegemonía cultural y poder digital" y "Tecnopolítica: entre el control y la emancipación", además de talleres sobre algoritmos e inteligencia artificial aplicada a la producción radial, y cuenta con el respaldo de medios como Sputnik y teleSUR.

Entre los participantes figura Humberto López, conductor de la Televisión Nacional de Cuba, catalogado como "represor violento" por la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba.

La UPEC, fundada en 1963, opera como brazo ideológico del PCC y ha atacado sistemáticamente a medios independientes, acusándolos de ser instrumentos del imperialismo.

La Ley de Comunicación Social vigente en 2026 refuerza ese monopolio y excluye legalmente al periodismo independiente de cualquier reconocimiento.

En la edición anterior del coloquio, celebrada en marzo de 2025, una propagandista española publicó una foto falsa de homenaje a Fidel Castro mientras el evento criticaba las noticias falsas, y el vicepresidente de la UPEC, Francisco Rodríguez Cruz, ironizó públicamente sobre el cierre de Radio Martí.

El discurso sobre la "verdad" contrasta con la realidad que vive la prensa independiente en la Isla, marcada por la censura, la criminalización y la exclusión legal. Mientras el oficialismo convoca a una supuesta cruzada global contra la desinformación, dentro de Cuba persisten las restricciones sistemáticas al ejercicio libre del periodismo y el silenciamiento de voces críticas.