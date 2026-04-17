UPEC llama a imponer su "verdad" ante "las mentiras" sobre Cuba

La Unión de Periodistas de Cuba (UPEC) aprovechó la inauguración del V Coloquio Internacional "Patria con Fidel", celebrada este jueves en La Habana, para convocar a construir un frente propagandístico global que contrarreste lo que el régimen denomina "mentiras" sobre la Isla.
El evento sesiona hasta este sábado en la Estación Cultural de Línea y 18, en el Vedado, y reunió a más de 150 delegados de unos 25 países, representando medios de comunicación nacionales e internacionales y plataformas digitales.
A la inauguración asistieron el presidente Miguel Díaz-Canel, el secretario de organización del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC), Roberto Morales Ojeda, y el canciller Bruno Rodríguez Parrilla, lo que evidencia el respaldo político de primer nivel que el régimen otorga al encuentro.
El presidente de la UPEC, Ricardo Ronquillo Bello, pronunció el discurso inaugural y fijó el tono del encuentro con una convocatoria abierta a la movilización comunicacional en defensa del régimen: "Debemos unirnos, forjar un frente común universal contra la mentira organizada, oponerle una operación verdad como aquella que armó ante las iniciales campañas difamatorias contra la revolución".
Ronquillo evocó la llamada "Operación Verdad", una iniciativa de Fidel Castro en 1959 para contrarrestar la cobertura negativa de la prensa internacional sobre los fusilamientos revolucionarios, convocando a periodistas extranjeros a La Habana.
El presidente de la UPEC calificó el coloquio como el "Girón comunicacional del siglo XXI" y llamó a combatir lo que denominó el "nuevo desorden informacional comunicacional mundial", en referencia al ecosistema digital que escapa al control del régimen.
El evento está dedicado al centenario del natalicio de Fidel Castro y al 65 aniversario de la victoria de Playa Girón, dos efemérides de alto valor simbólico para la dictadura cubana.
El coloquio incluye paneles sobre "Hegemonía cultural y poder digital" y "Tecnopolítica: entre el control y la emancipación", además de talleres sobre algoritmos e inteligencia artificial aplicada a la producción radial, y cuenta con el respaldo de medios como Sputnik y teleSUR.
Entre los participantes figura Humberto López, conductor de la Televisión Nacional de Cuba, catalogado como "represor violento" por la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba.
La UPEC, fundada en 1963, opera como brazo ideológico del PCC y ha atacado sistemáticamente a medios independientes, acusándolos de ser instrumentos del imperialismo.
La Ley de Comunicación Social vigente en 2026 refuerza ese monopolio y excluye legalmente al periodismo independiente de cualquier reconocimiento.
En la edición anterior del coloquio, celebrada en marzo de 2025, una propagandista española publicó una foto falsa de homenaje a Fidel Castro mientras el evento criticaba las noticias falsas, y el vicepresidente de la UPEC, Francisco Rodríguez Cruz, ironizó públicamente sobre el cierre de Radio Martí.
El discurso sobre la "verdad" contrasta con la realidad que vive la prensa independiente en la Isla, marcada por la censura, la criminalización y la exclusión legal. Mientras el oficialismo convoca a una supuesta cruzada global contra la desinformación, dentro de Cuba persisten las restricciones sistemáticas al ejercicio libre del periodismo y el silenciamiento de voces críticas.
Preguntas frecuentes sobre el V Coloquio Internacional "Patria con Fidel" y la propaganda en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Qué es el V Coloquio Internacional "Patria con Fidel"?
El V Coloquio Internacional "Patria con Fidel" es un evento organizado por la Unión de Periodistas de Cuba (UPEC) que busca crear un frente propagandístico global para contrarrestar lo que el régimen cubano considera "mentiras" sobre la Isla. El evento se celebra en La Habana y cuenta con la participación de más de 150 delegados de 25 países, incluyendo medios nacionales e internacionales.
¿Cuál es el objetivo de la UPEC con este evento?
El objetivo de la UPEC es movilizar un frente común universal contra lo que consideran "mentira organizada" y ofrecer una "operación verdad" similar a la que Fidel Castro organizó en 1959. La intención es defender y promover la narrativa del régimen cubano a nivel internacional en un contexto de creciente desinformación digital.
¿Qué representa el evento en el contexto político actual de Cuba?
El evento simboliza el respaldo político del régimen cubano a la propaganda oficialista en un momento de profunda crisis económica y social en la Isla. Se busca reforzar la narrativa del régimen en medio de crecientes críticas y descontento interno, utilizando figuras históricas como Fidel Castro para legitimar su discurso.
¿Cómo afecta este tipo de eventos a la prensa independiente en Cuba?
Este tipo de eventos refuerza el monopolio del régimen sobre la información y margina a la prensa independiente. La Ley de Comunicación Social vigente excluye al periodismo independiente de cualquier reconocimiento legal, y la UPEC ha atacado sistemáticamente a medios independientes, calificándolos de instrumentos del imperialismo.
Archivado en:
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.