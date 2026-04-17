Humberto López y compañía: De puro amor posando junto a foto de Fidel

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Humberto López, conductor del programa propagandístico "Razones de Cuba" en la Televisión Nacional de Cuba, participó el miércoles en el V Coloquio Internacional Patria, donde él y otros asistentes posaron sonrientes junto a recortes de cartón de tamaño real y estatuas vivientes caracterizadas como Fidel Castro.

El evento, celebrado del 16 al 18 de abril en la Estación Cultural de Línea y 18, en El Vedado, La Habana, lleva el lema "Patria con Fidel" y fue inaugurado por el presidente Miguel Díaz-Canel el miércoles.

Publicación de Facebook/Yaquelin Gonzalez

Imágenes publicadas en Facebook por la usuaria Yaquelin González con el hashtag #PatriaConFidel muestran tres escenas distintas: un grupo de seis personas posando junto a un recorte de cartón de un hombre con uniforme militar verde olivo, boina negra y barba, rodeados de logos de Sputnik, teleSUR, Televisión Cubana y Radio Rebelde; otro grupo junto a una estatua viviente caracterizada como guerrillero revolucionario con rifle y maquillaje broncíneo, con carteles de "V Coloquio Internacional" y Granma al fondo; y un tercer grupo de cinco personas junto a un recorte fotográfico de gran tamaño de un joven Fidel Castro sentado sobre una roca.

En uno de los paneles del recinto se leía: "Síntesis biográfica de Fidel Castro... artículos escritos por Fidel durante la lucha revolucionaria y todas sus palabras y escritos más recientes... de mil discursos e intervenciones de la Revolución Cubana".

La presencia de medios como Sputnik, teleSUR, Granma, Televisión Cubana y Radio Rebelde en el recinto ilustra la naturaleza del coloquio como plataforma de medios estatales y afines al eje Cuba-Rusia-Venezuela.

El V Coloquio reunió a más de 500 participantes de más de 20 países y fue organizado por la Unión de Periodistas de Cuba, Casa de las Américas y el Capítulo Cubano de la Red de Redes en Defensa de la Humanidad.

El evento está dedicado al centenario del natalicio de Fidel Castro y al 65 aniversario de la victoria de Playa Girón, lo que le otorga un carácter especialmente simbólico para el régimen.

López ha sido catalogado como "represor violento" por la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba por sus campañas de difamación contra periodistas independientes, activistas y opositores.

En noviembre de 2025, el conductor acusó sin pruebas al medio independiente El Toque de operar un esquema de "tráfico de divisas" y "guerra económica" financiada desde Estados Unidos, y expuso fichas personales con fotos y datos de 18 supuestos directivos del medio en su programa.

Su participación en el Coloquio Patria es coherente con su rol como vocero del aparato mediático del Estado cubano, un evento que críticos han descrito como propaganda oficialista disfrazada de debate académico sobre comunicación.

La conferencia magistral de clausura del V Coloquio, prevista para este viernes, lleva por título "La palabra hecha Revolución: Fidel y la comunicación".