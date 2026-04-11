Fallece exdirector de periódico oficialista de Santiago de Cuba

Vídeos relacionados:

Arnaldo Clavel Carmenaty, quien fuera director del periódico Sierra Maestra —órgano oficial del Partido Comunista de Cuba (PCC) en Santiago de Cuba— durante más de una década, falleció el viernes 10 de abril en La Habana a los 72 años de edad.

La noticia fue confirmada por el propio colectivo del periódico en sus redes sociales, donde expresaron condolencias a su esposa Bárbara y su hija Jessica.

Clavel Carmenaty dedicó toda su carrera profesional al servicio de la prensa estatal cubana, comenzando en El Combatiente, órgano del Ejército Oriental de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), donde ejerció como corrector de prensa, jefe de redacción y secretario de la sección sindical.

Posteriormente pasó al periódico Sierra Maestra, donde ejerció como director desde marzo de 1994 hasta julio de 2011, un período de 17 años que lo convirtió en uno de los directores más longevos del medio.

Su trayectoria no se limitó al periodismo: integró el Comité Provincial del PCC en Santiago de Cuba y presidió la Unión de Periodistas de Cuba (UPEC) en la provincia, dos cargos que evidencian su plena integración al aparato ideológico del régimen.

La UPEC, fundada en 1963, funciona en la práctica como brazo del Departamento Ideológico del PCC para controlar la prensa estatal y excluir al periodismo independiente, según organizaciones internacionales de libertad de prensa.

Durante su gestión al frente de Sierra Maestra, Clavel también dirigió el telecentro Tele Turquino antes de retornar a la prensa plana. En sus últimos años se trasladó a La Habana, donde trabajó en la Agencia Cubana de Noticias (ACN), otra pieza del engranaje informativo del Estado.

El periódico Sierra Maestra, fundado el 7 de septiembre de 1957 como boletín clandestino del Movimiento 26 de Julio, se transformó tras 1959 en portavoz del régimen en el oriente del país, publicando durante décadas contenidos alineados con la narrativa oficial y censurando informaciones inconvenientes.

Uno de los episodios más ilustrativos de esa función propagandística ocurrió en septiembre de 2025, cuando el medio publicó y luego eliminó una nota que atribuía a "sabotaje cobarde y criminal" el colapso del Sistema Eléctrico Nacional en Oriente, tras ser desmentida por el propio Gobierno Provincial de Santiago.

La nueva Ley de Comunicación Social cubana refuerza ese monopolio informativo, reconociendo únicamente medios vinculados al Estado y al PCC, y penalizando con penas de seis meses a tres años de prisión los contenidos que "subviertan el orden constitucional".