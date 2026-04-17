María Elvira Salazar: "Los cubanoamericanos están hartos de esperar una Cuba libre"

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La congresista republicana María Elvira Salazar publicó este viernes en su cuenta de X un mensaje contundente en el que afirma que la comunidad cubanoamericana ya no está dispuesta a seguir esperando y que el momento del cambio en Cuba es ahora.

"Los cubanoamericanos están hartos de esperar una Cuba LIBRE. El mensaje es claro: el momento del cambio en Cuba es AHORA, y la acción militar decisiva de EE.UU. para poner fin a la dictadura cuenta con un apoyo abrumador", escribió Salazar.

La congresista, representante del sur de Florida, respaldó sus palabras en una encuesta del Miami Herald, que revela que el 79 % de cubanos y cubanoamericanos en esa región apoya una intervención militar estadounidense en Cuba.

El sondeo, realizado por Bendixen & Amandi International y The Tarrance Group entre el seis y el 10 de abril con 800 personas en los condados de Miami-Dade, Broward, Palm Beach y Monroe, muestra que el 36 % respalda la intervención exclusivamente para derrocar al gobierno comunista, mientras que el 38 % la apoya para combinar el cambio de régimen con atención a la crisis humanitaria.

Salazar fue directa al señalar que este respaldo no es una sorpresa: "Siempre lo hemos sabido. El presidente Trump lo sabe. Y el régimen también".

La encuesta también revela que el 78 % de los consultados rechaza cualquier negociación con La Habana que no conduzca a una transición democrática, y que el 73 % responsabiliza directamente al régimen -no a las sanciones de EE.UU.- por la crisis económica y humanitaria de la Isla.

Fernand Amandi, presidente de Bendixen & Amandi, describió el momento como si "fuera 1961 otra vez" y señaló que la comunidad está dando "luz verde" a la administración Trump para actuar militarmente en Cuba y hacer lo que sea necesario para remover al régimen.

Salazar no dejó margen a la ambigüedad frente a esas advertencias: "La libertad para Cuba está más cerca que nunca, con o sin resistencia del dictador Díaz-Canel y la familia criminal Castro".

El 69 % de los encuestados se opone "fuertemente" a cualquier acuerdo que permita al gobierno cubano permanecer en el poder a cambio de reformas económicas, y solo el 2 % invertiría en Cuba bajo el sistema actual, datos que refuerzan la postura de Salazar.

Su mensaje llega un día después de que Díaz-Canel llamara al pueblo cubano a prepararse para combatir ante una posible agresión militar, evocando el 65 aniversario de la invasión de Bahía de Cochinos.

"No la queremos, pero es nuestro deber prepararnos para evitarla y si fuera inevitable, ganarla", dijo el gobernante.

El Pentágono ha intensificado discretamente la planificación de una posible intervención militar en Cuba desde enero, según reveló USA Today esta semana citando dos fuentes anónimas, y el Departamento de Defensa confirmó que las fuerzas armadas "están listas para actuar si Trump lo ordena".

El jueves, Salazar también presidió la audiencia titulada "América Latina tras la caída de Maduro", donde declaró que los cubanos han perdido el miedo al régimen tras 65 años de dominio castrista, con más de 200 protestas callejeras registradas en el último mes en la Isla.