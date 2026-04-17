María Elvira Salazar a Díaz-Canel: Maduro dijo que no cedería y mira dónde está ahora

La congresista cubanoamericana María Elvira Salazar lanzó este jueves una advertencia directa a Miguel Díaz-Canel durante una audiencia titulada "América Latina tras la caída de Maduro del Subcomité de Asuntos del Hemisferio Occidental de la Cámara de Representantes": el jefe del régimen cubano dijo que no abandonaría el poder, exactamente lo mismo que afirmó Nicolás Maduro antes de ser capturado.

"Hace unos días, el principal títere cubano dijo en televisión que no se iba del poder, que no iba a ningún lado. Bueno, Maduro hace unos meses dijo lo mismo y miren dónde está ahora", declaró Salazar en su discurso de apertura de la audiencia.

El comentario fue una respuesta directa a las declaraciones que Díaz-Canel ofreció recientemente a NBC News, donde afirmó que renunciar no es parte de nuestro vocabulario y respondió con irritación a la periodista que lo entrevistaba: "¿Es una pregunta tuya o del Departamento de Estado?".

Salazar, quien preside el subcomité y representa al distrito 27 de Florida, trazó un paralelo entre ambos mandatarios y calificó al régimen cubano como el más vulnerable en sus 65 años de existencia.

"El régimen comunista en Cuba está en soporte vital. Trump solo necesita desconectarlo", afirmó la legisladora.

Salazar señaló que los cubanos en la isla han salido a las calles más de 200 veces en el último mes y que llegaron incluso a quemar la sede del Partido Comunista en la ciudad de Morón.

"Los cubanos han perdido el miedo. Y aún más importante, perdieron la creencia en la invencibilidad del régimen Castro, que ha vivido en el alma de cada cubano durante los últimos 65 años", sostuvo.

El testigo principal de la audiencia fue el embajador Michael Kozak, alto funcionario de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, quien confirmó que Washington mantiene conversaciones con el régimen cubano supervisadas por el presidente Trump y el secretario Marco Rubio, aunque se negó a revelar detalles sobre los interlocutores o el contenido de las negociaciones.

Kozak fue categórico sobre los límites de cualquier acuerdo posible: "No vamos a hacer ningún negocio con los Castro. Ellos necesitan irse y entonces necesitamos empezar de nuevo".

El diplomático también confirmó que, tras la captura de Maduro el tres de enero, Cuba perdió su principal benefactor: Venezuela le suministraba aproximadamente 170,000 barriles diarios de petróleo esencialmente gratis, de los cuales el régimen revendía el 60% en el mercado abierto para obtener divisas.

Además, Kozak informó que cientos de agentes cubanos de seguridad que operaban en Venezuela han abandonado ese país desde la captura de Maduro.

La audiencia también incluyó voces críticas. El representante demócrata Joaquín Castro advirtió que Trump podría intentar repetir en Cuba lo ocurrido en Venezuela: "Creo que el presidente fue a Venezuela porque también lo vio como una victoria fácil. Y después de la vergüenza que ahora enfrenta, creo que perseguirá a Cuba. Y eso sería una catástrofe para el pueblo cubano, para la región y para los Estados Unidos".

La representante Debbie Wasserman Schultz rechazó que el llamado "modelo venezolano" sea replicable en Cuba: "Negociaciones secretas que resultan en elegir a mano un sucesor desde dentro de la dictadura, hacer un trato con el régimen por una parte del dinero manchado de sangre, levantar sanciones a los que han reprimido brutalmente a los cubanos... no puede ser la forma en que esto se desarrolle".

Salazar cerró su intervención con un mensaje que resume la postura del ala republicana del Congreso: "Para la primera vez, la enquistada maquinaria Castro es vulnerable. No se puede reformar un sistema que fue construido sobre la represión. Solo hay que reemplazarlo".