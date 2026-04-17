Congresista cubanoamericana: 'El régimen comunista en Cuba está en soporte vital, Trump solo tiene que desconectarlo'

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La congresista María Elvira Salazar lanzó este jueves una de sus declaraciones más contundentes sobre Cuba durante una audiencia del Subcomité del Hemisferio Occidental del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes: "El régimen comunista en Cuba está en soporte vital. Trump solo tiene que desconectarlo."

Salazar, presidenta del subcomité y representante republicana por el Distrito 27 de Miami, pronunció estas palabras en una audiencia convocada para examinar la política exterior estadounidense en América Latina y los resultados de la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero.

"Por primera vez, la arraigada maquinaria castrista es vulnerable. No se puede reformar un sistema construido sobre la represión. Solo se puede reemplazar", afirmó la congresista.

Salazar trazó un paralelismo directo entre Díaz-Canel y el destino de Maduro, apoyándose en la entrevista que el mandatario cubano concedió a NBC News, emitida el 12 de abril, en la que declaró que "renunciar no forma parte de nuestro vocabulario".

"Hace apenas unos días, el principal títere cubano llamado Díaz-Canel dijo en televisión que no se iba del poder, que no iba a ningún lado. Bueno, Maduro dijo lo mismo hace unos meses y miren dónde está ahora", señaló la legisladora.

Asimismo, respaldó su argumento con datos sobre la ola de protestas que sacude a Cuba: "Han salido a las calles más de 200 veces en el último mes, estoy hablando de los cubanos en la isla. Incluso quemaron la sede del Partido Comunista en una ciudad llamada Morón".

El incidente al que se refirió ocurrió el 13 de marzo en Morón, Ciego de Ávila, cuando manifestantes vandalizaron e incendiaron mobiliario en la sede municipal del Partido Comunista durante marchas contra apagones de más de veinte horas diarias. Cubalex documentó al menos 14 detenciones tras esas protestas, incluyendo al menor Jonathan David Muir Burgos, de 16 años.

El Observatorio Cubano de Conflictos registró 953 protestas y expresiones críticas en Cuba solo en enero de 2026, la cifra mensual más alta jamás documentada.

Salazar atribuyó el momento actual a un cambio profundo en la psicología del pueblo cubano: "Los cubanos han perdido el miedo. Y aún más importante, perdieron la creencia en la invencibilidad del régimen Castro, que ha vivido en el alma de cada cubano durante los últimos 65 años".

La audiencia también reveló tensiones bipartidistas sobre el manejo de la crisis. El embajador Michael Kozak, funcionario senior de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, confirmó ante el Congreso que Trump y el secretario Marco Rubio supervisan conversaciones directas con el régimen cubano, aunque se negó a revelar detalles.

El representante demócrata Joaquín Castro (Texas) recordó que Trump declaró el 2 de febrero que Estados Unidos negocia "con las personas más altas de Cuba" para lograr un cambio de régimen, mientras que la representante Debbie Wasserman Schultz advirtió que "negociaciones secretas que resulten en elegir a mano un sucesor desde dentro de la dictadura" serían inaceptables.

El representante Jonathan Jackson (Illinois), quien visitó Cuba días antes de la audiencia, ofreció una visión distinta: "El pueblo cubano está en soporte vital, no el gobierno cubano", describiendo hospitales con apagones durante cirugías y bebés en incubadoras sin electricidad.

Salazar cerró su intervención con una advertencia de alcance regional: "Si Cuba finalmente cae, no será el fin de algo. Será el comienzo de todo para el Hemisferio Occidental".