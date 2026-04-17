Alberto Reyes critica a instancias internacionales que apoyan al régimen cubano y defienden "el paraíso marxista caribeño"

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El sacerdote cubano Alberto Reyes Pías publicó este viernes en su perfil de Facebook otra reflexión en su habitual sección "He estado pensando… ", en la que argumenta que el gobierno cubano ha incurrido en delitos de lesa humanidad a lo largo de más de seis décadas.

Es la segunda reflexión consecutiva del sacerdote sobre este tema. El pasado 10 de abril, en otro texto, afirmó sin rodeos que lo que le hace el régimen a su pueblo es delito de lesa humanidad.

En este nuevo texto, el Padre parte de la definición jurídica del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, que tipifica como delitos de lesa humanidad los ataques sistemáticos y generalizados contra la población civil ejecutados desde el poder estatal, incluyendo asesinato, exterminio, esclavitud, deportación, encarcelamiento ilegal, tortura y persecución por motivos políticos o religiosos.

Con esa base legal, lanza una serie de preguntas retóricas que documentan, una a una, las prácticas del régimen.

"¿Es que no ha existido en Cuba desde el triunfo de la Revolución una represión organizada y sistemática contra los opositores, una represión que va desde los fusilamientos en La Cabaña hasta las múltiples y continuadas detenciones de todo aquel que se manifieste contra este sistema, incluido menores?", inquiere.

Reyes señala la existencia de centros de detención donde se tortura o retiene ilegalmente a personas, y menciona explícitamente a Villa Marista, sede principal de la Seguridad del Estado, como emblema de esas prácticas.

Captura de Facebook / Alberto Reyes

Menciona la muerte de Oswaldo Payá, líder del Movimiento Cristiano Liberación, fallecido en 2012 en un incidente automovilístico cuyos pormenores siguen sin esclarecerse: "¿Es que no se ha mantenido a lo largo de los años una persecución continuada contra líderes opositores, incluido Oswaldo Payá, que murió en circunstancias que hacen pensar más en un asesinato calculado y no en un accidente?".

Sobre las misiones médicas, es contundente: "¿Es que las misiones médicas, a cuyos participantes se les ha retirado siempre más de la mitad del sueldo que les era pagado, no es sino un modo gubernamental de beneficiarse de un trabajo esclavo?".

El sacerdote también denuncia lo que llama un "genocidio silencioso": "¿Es que mantener a un pueblo en el hambre, en la miseria, en la falta de higiene, en la ausencia de medicamentos, no provoca un genocidio silencioso, un exterminio normalizado?".

Y añade: "¿Es que la falta de libertad y esperanza no son modos de tortura y mecanismos silentes para aniquilar lo mejor de todo un pueblo?".

El Padre Reyes también denuncia la represión violenta de protestas populares, la subordinación del sistema judicial al partido único, el uso del miedo y la violencia policial como instrumentos de control, la persecución de las iglesias y la supresión de la libertad de expresión y de prensa.

Ante este panorama, critica la postura de la comunidad internacional: "Es irónico que tantas instancias internacionales apoyen al Gobierno cubano y sigan defendiendo la idea del paraíso marxista caribeño en vez de sentirse urgidas a presentar una condena por delitos de lesa humanidad".

A pesar de la dureza del diagnóstico, el sacerdote cierra su publicación con un mensaje de esperanza: "Con apoyo o sin él, todo lo que hoy es muerte en Cuba lo convertiremos en vida".

Alberto Reyes, párroco de la parroquia de Esmeralda en Camagüey, ha sido objeto de acoso, vigilancia y amenazas por parte de la Seguridad del Estado cubana.

No obstante, ello no lo ha amilanado, más bien ha intensificado sus críticas públicas al régimen, incluyendo llamados explícitos a un cambio de gobierno y sistema político en Cuba.