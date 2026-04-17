Herramientas tecnológicas transforman la vida de niños autistas en el sur de Florida

Vídeos relacionados:

Familias y educadores del sur de Florida están recurriendo a la tecnología para mejorar la comunicación, la seguridad y la independencia de niños dentro del espectro autista, con resultados que están cambiando vidas en comunidades como Hialeah y Doral.

En escuelas como la South Florida Autism Charter School, ubicada en Hialeah, maestros y padres, ayudados por herramientas tecnológicas, trabajan en conjunto para preparar a los alumnos para las actividades cotidianas, desde clases regulares hasta eventos especiales que pueden resultar abrumadores para niños con necesidades sensoriales particulares.

Uno de esos estudiantes es Ezio, un niño no verbal que disfruta saltar en el trampolín como parte de su terapia sensorial y que se comunica gracias a una aplicación de comunicación aumentativa y alternativa instalada en un teléfono.

Esta actividad no es solo recreativa: la estimulación vestibular que proporciona el trampolín mejora el control postural, la coordinación y la regulación emocional en niños dentro del espectro.

Susan León, madre de otro alumno, explicó a Telemundo 51 cómo funciona el dispositivo: "(El niño) no es verbal, pero sí entiende todo lo que se le dice. Él sí se puede comunicar utilizando un teléfono que tiene una aplicación donde él puede escribir, hay un botón que puede presionar, entonces el teléfono habla por él".

La maestra Silvia Soldevila también adapta sus métodos de enseñanza para responder a las necesidades de sus alumnos: "Trato de incorporar videos y lecturas que tengan bastantes imágenes para poder ayudarlos a visualizar mejor y que puedan entender un poco mejor lo que estamos aprendiendo".

Entre los dispositivos más destacados figura el Gizmo Watch, de la empresa Verizon, un reloj inteligente con GPS que permite a los padres rastrear en tiempo real la ubicación de sus hijos y establecer límites con alertas automáticas. "Si la persona se sale de esas áreas te llega una alerta", dijo Alonso Castillo, portavoz de la compañía.

Además, los audífonos especializados ayudan a manejar la sensibilidad auditiva, y con ellos los niños pueden escuchar sonidos o música que los tranquiliza.

De acuerdo con el reporte de Telemundo, en Estados Unidos uno de cada 31 niños ha sido diagnosticado con la condición de autismo.

Los avances tecnológicos ofrecen técnicas y herramientas que los ayudan a ampliar sus habilidades físicas, mentales y sociales, y a ser más independientes.