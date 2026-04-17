Herramientas tecnológicas transforman la vida de niños autistas en el sur de Florida

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Familias y educadores del sur de Florida están recurriendo a la tecnología para mejorar la comunicación, la seguridad y la independencia de niños dentro del espectro autista, con resultados que están cambiando vidas en comunidades como Hialeah y Doral.
En escuelas como la South Florida Autism Charter School, ubicada en Hialeah, maestros y padres, ayudados por herramientas tecnológicas, trabajan en conjunto para preparar a los alumnos para las actividades cotidianas, desde clases regulares hasta eventos especiales que pueden resultar abrumadores para niños con necesidades sensoriales particulares.
Uno de esos estudiantes es Ezio, un niño no verbal que disfruta saltar en el trampolín como parte de su terapia sensorial y que se comunica gracias a una aplicación de comunicación aumentativa y alternativa instalada en un teléfono.
Esta actividad no es solo recreativa: la estimulación vestibular que proporciona el trampolín mejora el control postural, la coordinación y la regulación emocional en niños dentro del espectro.
Susan León, madre de otro alumno, explicó a Telemundo 51 cómo funciona el dispositivo: "(El niño) no es verbal, pero sí entiende todo lo que se le dice. Él sí se puede comunicar utilizando un teléfono que tiene una aplicación donde él puede escribir, hay un botón que puede presionar, entonces el teléfono habla por él".
La maestra Silvia Soldevila también adapta sus métodos de enseñanza para responder a las necesidades de sus alumnos: "Trato de incorporar videos y lecturas que tengan bastantes imágenes para poder ayudarlos a visualizar mejor y que puedan entender un poco mejor lo que estamos aprendiendo".
Entre los dispositivos más destacados figura el Gizmo Watch, de la empresa Verizon, un reloj inteligente con GPS que permite a los padres rastrear en tiempo real la ubicación de sus hijos y establecer límites con alertas automáticas. "Si la persona se sale de esas áreas te llega una alerta", dijo Alonso Castillo, portavoz de la compañía.
Además, los audífonos especializados ayudan a manejar la sensibilidad auditiva, y con ellos los niños pueden escuchar sonidos o música que los tranquiliza.
De acuerdo con el reporte de Telemundo, en Estados Unidos uno de cada 31 niños ha sido diagnosticado con la condición de autismo.
Los avances tecnológicos ofrecen técnicas y herramientas que los ayudan a ampliar sus habilidades físicas, mentales y sociales, y a ser más independientes.
Preguntas Frecuentes sobre el Uso de Tecnología para Niños con Autismo en el Sur de Florida
CiberCuba te lo explica:
¿Cómo están ayudando las herramientas tecnológicas a los niños autistas en el sur de Florida?
En lugares como la South Florida Autism Charter School, las tecnologías están siendo utilizadas para mejorar la comunicación, seguridad e independencia de los niños autistas. Aplicaciones de comunicación aumentativa y alternativa, relojes inteligentes con GPS y audífonos especializados son algunas de las herramientas empleadas para atender sus necesidades sensoriales y de seguridad.
¿Qué dispositivos tecnológicos se están utilizando para aumentar la seguridad de los niños autistas?
Uno de los dispositivos destacados es el Gizmo Watch de Verizon, un reloj inteligente con GPS que permite a los padres rastrear a sus hijos en tiempo real y recibir alertas si se alejan de áreas seguras. Esto proporciona tranquilidad a las familias al mejorar la seguridad de los niños.
¿Qué beneficios aporta el uso de trampolines para niños en el espectro autista?
El uso de trampolines ofrece estimulación vestibular que mejora el control postural, la coordinación y la regulación emocional en niños autistas. Esto no solo ayuda en la terapia sensorial, sino que también proporciona una actividad recreativa que contribuye a su desarrollo físico y emocional.
¿Cómo se está adaptando la enseñanza en las escuelas para niños con autismo?
Los maestros, como Silvia Soldevila, están adaptando sus métodos mediante el uso de videos y lecturas con imágenes para ayudar a los alumnos a visualizar mejor y comprender más fácilmente el contenido educativo. Estas adaptaciones son esenciales para atender las necesidades particulares de aprendizaje de los niños autistas.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.