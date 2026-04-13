Desaparece niño autista en Santiago de Cuba: su madre lo busca desesperadamente y pide ayuda urgente

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Enzo Larduet Rivera, un niño de 11 años con diagnóstico de autismo, desapareció este domingo en el reparto Sorribe de Santiago de Cuba, y su madre lanza un llamado urgente a la ciudadanía para que colabore en su búsqueda, según informó el periodista Cuscó Tarradell.

En su perfil de Facebook "Cuscó Tarradell Siempre Contigo", el comunicador agrega que el menor fue visto por última vez alrededor de la 1:20 p.m. de este domingo 12 de abril, jugando solo en la cuadra donde reside, en Calle 8 #107 altos, entre Primera y Carretera Central, en la zona cercana a la base de la Escalinata, una calle cerrada por la Terminal de Calle 4.

Captura de Facebook/Cuscó Tarradell Siempre Contigo.

Enzo no tiene capacidad de comunicación verbal, aunque responde únicamente a su nombre, suele tararear o cantar y mantiene una actitud tranquila cuando es abordado de manera calmada y afectuosa.

Al momento de desaparecer, el niño vestía un short color rojo vino y chancletas rojas, sin camisa ni pulóver.

Su madre, Melisa Rivera Salazar, de 26 años, señaló que el menor se encuentra bajo tratamiento médico y que la medicación que recibe puede provocarle somnolencia, lo que incrementa significativamente su vulnerabilidad.

La familia destaca que no es habitual que Enzo se aleje de su hogar, lo que hace aún más alarmante su desaparición.

Un testigo preliminar afirmó haber visto a un menor con características similares caminando por la zona de Martí, información que no ha sido confirmada por las autoridades hasta el momento.

Cualquier persona que tenga información sobre el paradero de Enzo puede comunicarse de inmediato a los teléfonos +53 55947801 (madre Melisa) o +53 58557124 (abuela Yamila).

Facebook/Cuscó Tarradell Siempre Contigo.

El caso pone de relieve una carencia estructural en Cuba, puesto que el país no cuenta con un sistema oficial de alerta rápida equivalente a la Alerta Ámbar para la búsqueda de menores desaparecidos, lo que obliga a las familias a recurrir a las redes sociales y a la solidaridad ciudadana como único mecanismo de búsqueda.

En Santiago de Cuba se registraron al menos tres casos similares de niños desaparecidos en 2025, todos resueltos gracias a la difusión en redes y la colaboración de la comunidad.