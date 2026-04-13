Aparece sano y salvo el niño autista desaparecido en Santiago de Cuba

Aparece Enzo, el niño de 11 años que estaba desaparecido en Santiago de Cuba

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Enzo Larduet Rivera, un niño de 11 años con trastorno del espectro autista, fue encontrado sano y salvo este domingo en Santiago de Cuba, menos de 24 horas después de haber desaparecido cerca de la 1:20 de la tarde en las inmediaciones de su vivienda.

El menor había sido visto por última vez jugando solo en la zona cercana a la base de la Escalinata y la Terminal de Calle 4, en el reparto Sorribe, donde reside con su familia en Calle 8 número 107 altos, entre Primera y Carretera Central.

Al momento de desaparecer, Enzo vestía un short color rojo vino y chancletas rojas, sin camisa ni pulóver.

El niño no tiene capacidad de comunicación verbal, aunque responde a su nombre, suele tararear o cantar, y se mantiene tranquilo cuando es abordado con calma y afecto.

La situación era especialmente urgente porque la medicación que toma el menor provoca somnolencia. Un testigo preliminar afirmó haber visto a un niño con características similares caminando por la zona de Martí, aunque la información no fue confirmada por las autoridades.

Su madre, Melisa Rivera Salazar, de 26 años, confirmó el feliz desenlace vía telefónica a Aris Arias Batalla, quien había difundido la alerta de búsqueda en Facebook: "Enzo está en casa y en familia".

Melisa también transmitió su agradecimiento a todos los santiagueros y perfiles de Facebook "por su atención y colaboración inmediata en la búsqueda e información sobre el lamentablemente incidente".

La movilización ciudadana en redes sociales fue inmediata y masiva, siguiendo el patrón habitual en Cuba donde Facebook funciona como la principal herramienta de búsqueda de personas desaparecidas ante la ausencia de protocolos oficiales efectivos.

El Observatorio de Género de Alas Tensas ha documentado esta realidad, señalando que "publicar, compartir y sostener la presión pública" en redes es el único mecanismo real de movilización disponible para las familias cubanas.

La vulnerabilidad de los niños con trastorno del espectro autista ante situaciones de extravío es especialmente elevada. Estudios internacionales indican que casi la mitad de estos niños se extravían al menos una vez tras los cuatro años, con riesgo de ahogamiento, accidentes viales y otras lesiones mortales.

La falta de comunicación verbal y la incapacidad de percibir el peligro son los principales factores de riesgo.

Santiago de Cuba ha sido escenario de varios casos similares en los últimos meses. En noviembre de 2025, el niño Yordan Corrales Ricardo, de cinco años, estuvo desaparecido más de una semana antes de ser encontrado sano en el municipio de Songo-La Maya.

El caso de Enzo visibiliza además las limitaciones del sistema cubano en la atención al autismo: la prevalencia oficial del trastorno en la isla se estima en 0,4 por cada 10,000 niños, cifra muy inferior a la tasa mundial de uno por cada 160 reportada por la Organización Mundial de la Salud, lo que sugiere un posible subdiagnóstico.

El país cuenta con apenas nueve instituciones educativas especializadas a nivel nacional para niños y adolescentes con esta condición.

El desenlace feliz del caso de Enzo Larduet, localizado en menos de 24 horas gracias a la solidaridad ciudadana articulada en redes sociales, contrasta con la ausencia de alertas oficiales y registros accesibles de personas desaparecidas en Cuba, una carencia que las familias cubanas se ven obligadas a suplir con sus propios medios cada vez que un ser querido se extravía.